Deutschland hat entschieden: Das sind die besten Händler des Jahres 2022

In einer deutschlandweiten Verbraucherumfrage konnten Kunden für ihre favorisierten Händler abstimmen. 48 Händler wurden nun mit dem PLUS X AWARD Gütesiegel "Deutschlands bester Händler 2022" für die höchste allgemeine Zufriedenheit ausgezeichnet.



Im Gegensatz zum bekannten Auszeichnungsvorgehen des PLUS X AWARD durch das Urteil einer industrieneutralen und unabhängigen Fachjury beruht die Auszeichnung "Deutschlands bester Händler" auf einer Verbraucherumfrage. Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktforschung befragte im Auftrag des PLUS X AWARD bis zum 7. Februar 2022 insgesamt 8.058 Frauen und Männer aus allen Bundesländern im Alter zwischen 20 und 65 Jahren. Das Ergebnis repräsentiert die unmittelbare Meinung der Endverbraucher:innen und ist damit ein eindeutiger Indikator für herausragende Händlerleistungen.



"Seit Beginn des Jahres 2020 beeinflusst die Corona-Pandemie das weltweite Wirtschaftsgeschehen. Dennoch schaffen es viele Händler der pandemischen Lage, kreativ und innovativ entgegenzutreten und Endverbrauchern ein angenehmes Kauferlebnis zu ermöglichen. Es ist eben genau jener Erfindungsreichtum des stationären Handels, der – wie auch die Auszeichnung deutlich macht – nach wie vor ein unabdingbares Standbein unserer Wirtschaft ist und seinen Mehrwert umso deutlicher in den Vordergrund rückt: als Moderator zwischen Marken und Endkunden. Diese Leistung des Handels will der PLUS X AWARD mit der begehrten Auszeichnung ehren und stärken." -Donat Brandt, Präsident des PLUS X AWARD



Das sind die Besten Händler des Jahres 2022



11TEAMSPORTS • Sportbekleidung

A.T.U • Autoteile

babywalz • Baby/Kind

BAUHAUS • Baumarkt

BUTLERS • Geschenkartikel

CHRIST • Uhren/Schmuck

Dehner • Garten

DEICHMANN • Schuhe

Deiters • Kostüme

DEPOT • Wohnaccessoires

DER Deutsches Reisebüro • Reisebüro

euronics • Elektronik Kooperation

Fahrrad XXL • Fahrrad

Fossil • Lederwaren

Fressnapf • Tierbedarf

GALERIA • Warenhaus

GEERS • Hörakustik

Getränke HOFFMANN • Getränke

GLOBETROTTER • Outdoor

GRAVIS • IT/Telekommunikation

HARDECK • Küchenmöbel

hunkemöller • Dessous/Unterwäsche

i&M Bauzentrum • Baufachzentrum

Jacques • Weinhändler

JYSK • Heimtextilien

Kaufland • Verbrauchermärkte + SB Warenhäuser

LIDL • Lebensmittel

MAC • Kosmetik

MANUFACTUM • Schreibwaren

MATRATZEN CONCORD • Matratzen

Media Markt • Elektromarkt

media@home • Elektronikfachgeschäft

MISTER SPEX • Optiker

Parfümerie Pieper • Parfümerie

Peek&Cloppenburg • Bekleidung

POCO • Möbeldiscounter

Reformhaus • Biomärkte

REWE • Lebensmittelmarkt

RIMOWA • Reisegepäck

RINGFOTO • Foto/Video

RITUALS • Körperpflege

ROSSMANN • Drogerie

SEGMÜLLER • Möbelhaus

spielemax • Spielwaren

tedox • Wand/Boden

Telekom • Mobilfunk

Thalia • Bücher/Zeitschriften

WMF • Küche/Haushalt