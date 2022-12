Ausstellung der Markenelite - Die Hall of Fame

In einem mehrwöchigen Verfahren beurteilen kompetente Fachjournalisten und Marktpersönlichkeiten während der Early-, Main- und Late-Jury die leistungsstärksten und innovativsten Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle. Anhand der Gütesiegel für Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie werden die wichtigsten Eigenschaften der Produkte von der Fachjury bewertet und ausgezeichnet.In der Hall of Fame des Plus X Award finden Sie ausschließlich Spitzenprodukte, die der unabhängigen und kritischen Jury standhalten konnten: Hier werden die Besten der teilnehmenden Branchen ausgestellt. Produkte aus den verschiedensten Bereichen der Technologie-, Sport- und Lifestyle-Branchen können Plus X Award Gütesiegel erlangen und damit greifbare Zeichen setzen: Der Konsument erwirbt hochwertige Qualitätsprodukte mit individuell ausgezeichneten Plus X Faktoren.Die ausgezeichenten Produkte in der Gruppe Einrichtung & Beleuchtung: https://plusxaward.de/...