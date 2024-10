FET-App für Beste App bei den UK Fetish Awards 2024 nominiert

FET ist die führende Plattform für die Fetisch- und BDSM-Community und bietet eine sichere Umgebung, in der Mitglieder ihre Vorlieben erkunden und Gleichgesinnte finden können.Mit über 4 Millionen Mitgliedern und einer stetig wachsenden Community setzt FET-Standards in Sachen Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und inklusiver Unterstützung.Die App bietet Funktionen wie ein persönliches Profil mit BDSM-Persönlichkeitstest, Video- und Textchats sowie ein umfangreiches Forum, das den Austausch innerhalb der Community erleichtert.Für uns und die Community der FET-App bedeutet Fetisch, die Freiheit, eigene Vorlieben und Identitäten in einem sicheren und respektvollen Umfeld zu erkunden und auszuleben. Es geht darum, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, in dem Vielfalt gefeiert wird und sich jeder willkommen fühlt, unabhängig von seinen Neigungen. Fetisch steht für uns auch für die Akzeptanz und Wertschätzung individueller Sexualität, die über traditionelle Grenzen hinausgeht. Es ist ein Ausdruck von Selbstbestimmung, Offenheit und einem tiefen Respekt für die Wünsche und Grenzen anderer.Die UK Fetish Awards feiern die Vielfalt in der Kink- und Fetisch-Community und setzen sich dafür ein, Tabus rund um BDSM abzubauen. Die Awards würdigen herausragende Talente und Beiträge in 18 verschiedenen Kategorien und bieten eine Plattform, die die gesamte Bandbreite der Fetisch-Ausdrücke umfasst. Zusätzlich unterstützt die Veranstaltung Fetisch-Arbeiter*innen durch kostenlose Promotion auf Social Media, in Magazinen und anderen Kanälen, um ihre Stimmen zu stärken.Mit dem Ziel, Fetisch-Arbeit und Kink-Kultur zu entstigmatisieren, bieten die UK Fetish Awards der FET Community eine Bühne, um ihre einzigartigen Identitäten und Leidenschaften selbstbewusst zu präsentieren. Die Veranstaltung lädt dazu ein, Kink und Sexualität in einem sicheren, inklusiven und urteilsfreien Raum zu erkunden und zu feiern.Durch die Förderung von teilnehmenden Marken und Einzelpersonen sowohl in Mainstream- als auch in Kink-Kreisen schafft das Event eine Atmosphäre der Akzeptanz und Gemeinschaft. Die UK Fetish Awards stehen für eine respektvolle, selbstbewusste und unverblümte Art, Kink und Fetisch zu zelebrieren, und ermutigen die Community, ihre Wünsche und Bedürfnisse offen und stolz auszuleben.Fetisch.de und die FET APP sind die beliebtesten und wahrscheinlich auch erfolgreichsten alternativen Dating-Portale in Deutschland. Mit mehr als 4 Millionen Mitgliedern und einer seit 11 Jahren wachsenden verantwortungsvollen Community setzten wir Standards und machen die Branche sichererer, seriöser, fairer und benutzerfreundlicher – und das grundlegend kostenlos, ergänzt von unserem Freemium-Geschäftsmodell.In der Community treffen sich Frauen, Männer, nichtbinäre und trans* Personen sowie Paare mit unterschiedlichsten sexuellen Vorlieben und alltäglichen Interessen. Auf einer eigenen Profilseite können sich die Nutzer*innen mit Bildern, Texten, einem BDSM-Persönlichkeitstest und Videos vorstellen. Kontakte können ganz einfach über Video- und Textchats sowie ein großes Forum und Kontaktanzeigen gefunden werden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die