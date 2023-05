Zugspitz Ultratrail: Trailrunning meets Klassik

sechs Wettbewerbe, zwei Tage und endlose Trails rund um Deutschlands höchsten Berg: Vom 16. bis zum 18. Juni 2023 findet wieder der(ZUT) in der Olympiastadt Garmisch-Partenkirchen statt.Es werden zwischen 3500 und 4000 Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt erwartet, die aus sechs Strecken von 14 bis 111 Kilometern rund um Deutschlands höchsten Berg, der Zugspitze, auswählen können. Neu ist der 14 kilometerlange, der auch für Trail-Neulinge interessant ist. Durch die angepasste Streckenführung in diesem Jahr werden einige andere Strecken dafür deutlich anspruchsvoller – und umso spannender.Der Garmisch-Partenkirchen Trail ist außerdem Teil der Golden Trail Series (GTNS) – der weltweiten Trailrunning Serie, bei der sich Athletinnen und Athleten auf internationalem Niveau messen können. Die Läufer:innen müssen sich in mindestens drei von fünf Rennen qualifizieren, um im Landesfinale antreten zu dürfen. Das große Finale der GTNS wird in Italien beim Il Golfo Dell’Isola Trail Race stattfinden.Eine weitere Besonderheit: Ziel aller Rennen ist der Richard-Strauss-Platz mitten im Zentrum von Garmisch-Partenkirchen, an dem die Richard-Strauss-Tage hautnah miterlebt werden. Im Rahmen des klassischen Musikfestivals, das dem berühmten Komponisten Richard Strauss gewidmet ist, finden zahlreiche Veranstaltungen und Konzerte statt. Für den Start des Ultratrail am Freitagabend haben sich die Organisatoren der Richard-Strauss-Tage daher eine ganz besondere musikalische Überraschung einfallen lassen. Man darf gespannt sein!Der Zugspitz Ultratrail ist nicht nur bekannt für seine spektakulären Wettbewerbe, sondern auch für die große Expo mit aktuell über 35 Ausstellern. Dort können sich sowohl die Teilnehmer:innen als auch Begleiter:innen und Laufpublikum über die neuen Trends aus dem Trailrunning Sport informieren und inspirieren lassen.