Zugspitz Ultratrail 2025: Deutschlands größtes Trailrunning Event mit so vielen Teilnehmer:innen und Ausstellern wie nie zuvor.

Livestream und Live-Center

#ZUTDiary auf Instagram

Cheering Zones von Ledlenser, Zegapa und Garmin

ZUT Food Court

Salomon ZUT Programm

So früh wie dieses Jahr war der Zugspitz Ultratrail noch nie ausverkauft – und das trotz aufgestockter Kontingente und einem zusätzlichen Wettbewerb, dem ZUT100. Rund 5000 Läuferinnen und Läufer aus 66 Nationen starten bei einem der 7 Rennen rund um die Zugspitze und Garmisch-Partenkirchen. Zu den am stärksten vertretenen Nationen gehörenDerliegt bei 33 Prozent und damit leicht höher als noch 2024. Beim kürzesten Wettbewerb, dem Grainau Trail, starten sogar deutlich mehr Frauen als Männer.Garmisch-Partenkirchen ist seit 2022zentrale Event-Location für den Zugspitz Ultratrail und Zielort aller 7 Wettbewerbe. Los geht es ammit dem Start des ZUT100, dem ersten alpinen 100 Meilen Rennen über 164 Kilometer rund um die Zugspitze. Zu den Top-Favoriten gehören derund der, bei den Frauen giltals stärkste Läuferin.Auch der Start für denfindet in Garmisch-Partenkirchen statt – und zwar am, so dass der Großteil des Teilnehmerfeldes am Samstag bei Helligkeit das Ziel in Garmisch-Partenkirchen erreichen wird.Der Sieg dürfte nur übergehen. Aber auch demsowie den Deutschenundwerden gute Chancen eingeräumt. Bei den Frauen geltensowie die, als Favoritinnen.Die weiteren Wettbewerbe und Favoriten:[*]86 km, 4080 hm, Start 13. Juni, 23 Uhr in Ehrwald[*]68 km, 2870 hm, Start 14. Juni, 9 Uhr in Leutasch/Weidach[*]44 km, 1860 hm, Start 14. Juni, 7 Uhr in Mittenwald.[*], 29 km, 1535 hm, Start 13. Juni, 10 Uhr in Garmisch-Partenkirchen[*]16 km, 760 hm, Start 14. Juni, 12 Uhr in GrainauTrailrunning ohneist undenkbar. Die Franzosen sind die wohlund seit der Geburtsstunde des Zugspitz UltratrailWeiteresind u.a. Lampen-SpezialistsowieErstmals als starker Partner an Bord:Der Zugspitz Ultratrail ist nicht nur was die Teilnehmeranzahl angehtdas größte Trailrunning Event Deutschlands, auch die Expo mit ihren 53 Ausstellern sucht ihresgleichen und sorgt fürSamstag ab 7:30 wird der Mittenwald Trail live auf Youtube übertragen, moderiert von Markus Oster. Alle anderen Rennen können ab Freitag in einem Live-Center unter zugspitz-ultratrail.com verfolgt werden.Begleitet wird das Event in diesem Jahr erstmals durch das, ein tägliches Instagram-Format, das persönliche Einblicke hinter die Kulissen des Zugspitz Ultratrails gibt. Vom Expo-Aufbau über den emotionalen Start der 100 Miles bis hin zu den Zieleinläufen der letzten Finisher:innen fängt das Format die besondere Atmosphäre des Events ein – authentisch, nahbar und in Echtzeit. Damit schafft das ZUTDiary nicht nur Sichtbarkeit für das Event und seine Partner, sondern stärkt auch die emotionale Verbindung zur #ZUTfamily.Für die Läuferinnen und Läufer der Motivationsschub schlechthin, für Besucher und Supporter die Stimmungsmacher: die ZUT Cheering Zones von Zegapa, Ledlenser und Garmin.Direkt auf der Expo gibt es den Foodcourt mit allerlei Leckereien für Teilnehmer:innen und Besucher:innenTitelsponsor Salomon hat sich einiges einfallen lassen für den diesjährigen ZUT mit diversen Community Runs und Hikes. Hier geht es zum Programm Der Salomon Zugspitz Ultratrail 2025 startet am Donnerstag den 12. Juni um 18 Uhr mit dem offiziellen Welcome auf dem Richard-Strauss-Platz in Garmisch-Partenkirchen. Die letzten Finisher werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1:00 erwartet.