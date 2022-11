Vorhang auf für das größte Trailrunning Event Deutschlands

Neue Namen für die einzelnen Wettbewerbe

Bis auf die Königsdisziplin, den ZUGSPITZ ULTRATRAIL, werden alle Strecken entsprechend ihrem Startort benannt: EHRWALD TRAIL, LEUTASCH TRAIL, MITTENWALD TRAIL, GAPA TRAIL, und ganz neu: der GRAINAU TRAIL für Einsteiger.

Die Strecken wurden leicht angepasst, durch die zusätzliche Schleife um den Osterfelderkopf werden sie zumeist länger und etwas schwerer. Der GAPA TRAIL (früher Basetrail) z.B. wird nun mit 32 Kilometern und 1535 Höhenmetern bedeutend anspruchsvoller als dieses Jahr. Dafür bietet der neue, 14 km kurze GRAINAU TRAIL die passende Ergänzung für alle Trailrunning-Einsteiger.



Die 6 Wettbewerbe werden 2023 auf zwei Tage verteilt: Den Anfang macht der GAPA TRAIL, der bereits am Freitag, den 16. Juni nachmittags um 14:00 Uhr in Garmisch-Partenkirchen startet. Und spätabends fällt der Startschuss für die Langdistanzen: Der ULTRATRAIL geht um 22:00 Uhr und der EHRWALD TRAIL um 23:00 Uhr auf die Strecke durch die Nacht. Die anderen Wettbewerbe starten am Samstag.

Der Klassiker rund um Deutschlands höchsten Berg

111 km, 5180 Höhenmeter

Start: Freitag 16. Juni, 22:00 Uhr in Garmisch-Partenkirchen

Harter Ultra für erfahrene Trailrunner:innen

87 Kilometer, 4100 Höhenmeter

Start: Freitag 16. Juni, 23:00 Uhr in Ehrwald

Klassiker mit Speedpotential

69 Kilometer, 2950 Höhenmeter

Start: Samstag 17. Juni, 9:00 Uhr in Leutasch/Weidach

Ultratrail für Fortgeschrittene

45 Kilometer, 1920 Höhenmeter

Start: Samstag 17. Juni, 7:00 Uhr in Mittenwald

Das Highlight für alle Geschwindigkeit-Fans

32 Kilometer, 1535 Höhenmeter

Start: Freitag 16. Juni, 14:00 Uhr in Garmisch-Partenkirchen

Ideal für Einsteiger

14 Kilometer, 500 Höhenmeter

Start: Samstag 17. Juni, 12:00 Uhr in Grainau

Nach dem großen Erfolg des diesjährigen Salomon Zugspitz Ultratrail powered by Ledlenser und der Rekordbeteiligung mit über 3500 Läuferinnen und Läufern findet auch die 2023er Ausgabe in der Olympiastadt Garmisch-Partenkirchen statt. Und zwar mittendrin auf dem Richard-Strauss-Platz, vom 16. bis 18. Juni. Der ZUT gilt alsschlechthinDazu trägt auch die traditionellbei, die den Teilnehmer:innen die Möglichkeit gibt, sich über die neuesten Entwicklungen aus der Trailrunningszene zu informieren.2023 wird es für den ZUT auch ein paar Änderungen geben:Die Anmeldung für den Zugspitz Ultratrail 2023 startet am 15. November 2022 um 12.00 Uhr unter https://zugspitz-ultratrail.com/anmeldung/ Die Teilnehmerzahlen sind auf je 1000 pro Wettbewerb limitiert, außer beim Ehrwald Trail (maximal 500) und beim GaPa Trail (maximal 1500).