Volkswagen R Gravelbike Experience - die Alpenüberquerung für Abenteurer und Genussbiker

Mit dem Rad über die Alpen – für viele BikerSehnsuchtstour überhaupt. Mit dervom 29. September bis 2. Oktober haben Biker nun die faszinierende Möglichkeit, diesen Traum mit einem Gravelbike zu verwirklichen. Nicht als Wettkampf, sondern als Erlebnistour in Kleingruppen von maximal 10 Bikern plus Guide, Gepäcktransport und Übernachtungen in 4 Sterne-Hotels.Es stehen zwei Routen zur Auswahl: eine "classic" Variante für die sportlich ambitionierten Biker, und eine "light"-Variante für die Genuss-Radler. Beiden gemeinsam: ein spannender Mix aus ruhigen Nebenstraßen, dezidierten Gravelpassagen und landschaftlichen Highlights – inklusive „Grande Finale“ am dritten Tag, wenn es von San Vigilio nach Pederu fast ausschließlich auf Gravelpassagen ins Herz der Dolomiten geht. Bei der „classic“ Variante kommen die Biker auf etwa 280 Kilometer und fast 5000 Höhenmeter, bei der „light“ Tour auf etwas 215vKilometer und 3600 Höhenmeter.Organisiert wird die Premiere von der, die jahrelange Erfahrungen mit Alpencross-Events für Mountainbiker hat, sowie, ein sehr erfahrener Veranstalter für Rennradurlaub mit einem großem Netzwerk an spezialisierten Rennradhotels und absoluten Kennern der besten Strecken über die Alpen.„Ziel ist es die Vorzüge des Gravelbikes bestmöglich zu nutzen und landschaftliche Highlights mit dem gemütlichen Rollen auf verkehrsarmen Straßen zu kombinieren,“ erklärt Martin Baumann von Roadbike Holidays. Und Heinrich Albrecht von der PLAN B event company ergänzt: „Die Gravelbike Experience verbindet perfekt Radsport mit Naturerlebnis in einer der großartigsten Landschaften der Welt.“Titelsponsor Volkswagen R schlägt mit Gravelbiken neue Wege ein – mit Alpenüberquerungen hingegen haben sie bereits Erfahrungen aus dem Trailrunning-Sport. Nadine Marfeld, Messe- und Eventmanagerin VWR: