TrailTriple Imst - das Trailrunning Wochenende für Zweier-Teams vom 17.-19. September

Das Trailtriple Imst vom 17. bis 19. September ist ein ebenso ungewöhnliches wie faszinierendes Event, das sich an Trailrunning-Fans aller Leistungsklassen richtet. An 3 Tagen laufen die Zweier-Teams 3 Rennen: zunächst einen kurzen Bergsprint (jeder in seinem eignen Tempo), dann getrennt von zwei verschiedenen Startpunkten zum gemeinsamen Ziel in Imst; und schließlich am Finaltag ein echtes und zum Teil hochalpines Teamrennen.Im Detail:Teilnehmer*innen können einzelne Tage bzw. Rennen buchen oder die Herausforderung vom TrailTriple, also die Gesamtwertung aller drei Bewerbe, annehmen. Ein Einzelstart ist nicht möglich, die Rennen sind nur für Zweier-Teams konzipiert.erklärt Initiator unddie Idee zum Trailtriple. „Und das in einem der faszinierendsten Trailrunning-spots der Alpen.“Weitere Infos und Anmeldung unter trailtriple.com