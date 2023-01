Madrisa Trail Klosters 2023: das alpine Abenteuer für alle Trailrunning Liebhaber

Spektakuläre Trails vor grandioser Naturkulisse: Der Madrisa Trail Klosters am 19. August 2023 im Schweizer Kanton Graubünden verspricht Trailrunning in seiner reinsten Form. Beimsummieren sich auf 54 Kilometer über 4.000 Höhenmeter, und das bei einem etwa 90%igen Trailanteil - ein Fest für alle Fans alpiner Trailruns. Etwas weniger anspruchsvoll, aber nicht minder attraktiv: der, ein wunderschöner Panorama Trail über der Talsohle von Klosters. Der ideale Einstieg in die Welt des Trailrunnings – und für alle, die es gerne schnell mögenDer Madrisa Trail Klosters wird 2023 bereits zum vierten Mal durchgeführt. Als Veranstalter tritt der bestehende Verein runningsports.ch aus Klosters auf, welcher sich bereits die letzten 3 Jahre um die spektakulären Trails gekümmert hat.Neu konnte als starker Organisation-Partner dieverpflichtet werden. PLAN B organisiert unter anderen denund den. "Wir freuen uns ausserordentlich, mit PLAN B eine der erfahrensten Eventagenturen im Trailrunning für den Madrisa Trail Klosters gewonnen zu haben", sagt Dominik Heeb von der Destination Davos Klosters., Gewinner T54 2020 und 2021, 3. platzierte Frau beim T54 2022, Gewinner T54 2022 und Sieger beim Transalpine-Run 2019 und 20212. Platz T54 2021, 2. Platz Transalpine Run 2021 für das Local Team Davos Klosters"Die Strecke hat einfach alles, was ein Trail Läufer Herz höher schlagen lässt“Sieger T 24 2021, Lichtenstein54 km, 4020 Höhenmeter, 90% Trailanteil24 km, 1247 Höhenmeter, 85% TrailanteilDie Anmeldung für den Madrisa Trail Klosters 2023 ist ab sofort geöffnet unter www.madrisatrail.ch