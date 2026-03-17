Garmisch-Partenkirchen: Trailrunning-Hotspot und Trainingsparadies in den Alpen

effiziente Up- und Downhill-Technik

Core-Stabilität und Laufökonomie

mentale Stärke für lange Belastungen

Wenn im deutschsprachigen Raum über Trailrunning gesprochen wird, fällt einem zwangsläufig ein Name:. Die Region rund um die Zugspitze hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Treffpunkt für Trailrunner entwickelt. Technische Bergpfade, lange Anstiege im Wettersteingebirge und ein dichtes Netz an Trails machen die Gegend zu einem idealen Trainings-Revier. Vom Einsteiger bis zum ambitionierten Ultraläufer findet jeder etwas ganz nach seinem Geschmack.Immer mehr Veranstaltungen bringen die Szene in die Region. Neben großen internationalen Rennen entstehen auch neue Formate wie das GaPa Everesting Festival am 8. und 9. Mai, bei dem sich alles um Höhenmeter, Ausdauer und mentale Stärke dreht. Garmisch-Partenkirchen entwickelt sich damit Schritt für Schritt zu dem Trailrunning-Hotspot im deutschsprachigen Alpenraum.Genau hier setzt auch dasan.Während viele Trailcamps vor allem möglichst viele Touren anbieten, verfolgt das GaPa Trailcamp bewusst einen anderen Ansatz. Natürlich geht es auch auf die Trails rund um Garmisch, doch der Fokus liegt stärker auf dem, was Trailrunner langfristig besser macht:Die Trailtouren werden dabei gezielt mit Technikstationen, Trainingsimpulsen und Workshops kombiniert. Ergänzt wird das Programm durch Mobility- und Stabilitätseinheiten sowie einem strukturierten Trainingsblock am Eckbauer.Das perfekte Programm für alle, die sich auf Läufe in den Bergen vorbereiten möchten.Geleitet wird das GaPa Trailrunning Camp von zwei etablierten Coaches mit sehr viel Erfahrung im alpinen Trailrunning:ist Fachtrainerin für Ausdauersport und unter anderem mehrfach Finisherin des Transalpine Runs, des extrem anspruchsvollen Dragon’s Back Race sowie des Eiger Ultra Trail E250. Zudem hat sie zahlreiche hochalpine Ultra-Distanzen über 100 Kilometer und 100 Meilen erfolgreich absolviert.war Mitglied der deutschen Berglauf- und Leichtathletik-Nationalmannschaft, ist mehrfacher deutscher Meister im Crosslauf und auf der Bahn sowie mehrfacher Finisher und Gewinner (Mixed Wertung) des Transalpine Runs.Gemeinsam vermitteln die beiden erfahrenen Laufcoaches und Spiegel-Bestseller Autoren beim Camp praxisnahe Trainingsimpulse aus Wettkampf- und Coaching-Erfahrung.Das GaPa Trailrunning Camp vom 17.-19. April richtet sich an alle Läuferinnen und Läufer, die ihr Trailrunning auf die nächste Stufe heben wollen, sei es für die eigene Entwicklung am Berg oder für Events wie dasund andere Rennen im Alpenraum.Neben Training und Workshops steht dabei auch die Community im Mittelpunkt: gemeinsame Trailtouren, Austausch mit Gleichgesinnten und ein gemeinsamer Campabend gehören genauso dazu wie ein besonderer Abschluss mit Sonnenaufgangstour in den Bergen rund um Garmisch-Partenkirchen.Wer die Trails rund um Garmisch-Partenkirchen einmal erlebt hat, versteht schnell, warum sich die Region zu einem der spannendsten Trailrunning-Spots im Alpenraum entwickelt.17.–19. April 2026Garmisch-Partenkirchen249 € pro Person