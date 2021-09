Countdown für das Trailgame

Die Wettkampf-Saison neigt sich dem Ende, doch im niedersächsischen Bad Iburg wartet am 9. Oktober mit demnoch ein echtes Highlight auf die Laufcommunity. Um 5.00 Uhr morgens fällt der Startschuss für die aussergewöhnliche Premiere; dann nehmen die Ultraläufer die erste von maximal acht 12,5 km langen Runden in Angriff. Es stehen: 1,2,3,4 oder eben 8 Runden. Der Clou: Bei jedem der 5 Wettbewerbe zählt nur die letzte Runde! Schöner Nebeneffekt: Die LäuferInnen kommen nach jeder Runde wieder ins Eventgelände um sich dort auf den Start der jeweils nächsten Runde vorzubereiten. Für Stimmung ist also gesorgt, für Spaß und Spannung ebenso! Das Event eignet sich auch für Trailrun-Einsteiger; etwa mit dem Compo-Trail über 1 Runde (Beginn: 18.00 Uhr).Überhaben sich bereits angemeldet, davon wagen sich knapp 100 auf die 100 km lange Ultradistanz. Anmeldungen sind nochmöglich, Nachmeldungen auch vor Ort.Verantwortlich für die Strecke ist das lokale“. Eines der Highlights ist der 28 m hoheam Ende der Runde; für Verpflegung auf der Strecke und im Ziel ist gesorgt.Schirmherr der Veranstaltung ist derPlan B event company GmbHJürgen Kurapkat, Tel. 0049 151 550 10 147juergen.kurapkat@planb-event.com