10 Jahre Salomon Zugspitz Ultratrail powered by Ledlenser: Startschuss für das größte Trailrunning-Event Deutschlands

Donnerstag 14. Juli 19:30 Uhr: Salomon Movie Night auf dem Richard Strauß-Platz



Freitag 15. Juli 10:00 – 19:00: ZUT-Expo auf dem Richard-Strauß-Platz



Samstag 16. Juli 7:10 Uhr: Start Zugspitz Ultratrail in Garmisch Partenkirchen 8:00 Uhr: Start Basetrail in Mittenwald 8:00 Uhr: Start Supertrail XL in Grainau 9:00 Uhr: Start Basetrail XL in Leutasch/Weidach 9:00 Uhr: Start Supertrail in Ehrwald 10:00 – 19:00 Uhr: ZUT-Expo auf dem Richard-Strauß-Platz Ab 10:00 Uhr: erste Zielankünfte Basetrail Ab 11:30 Uhr: Livestream auf dem Richard-Strauß-Platz Ab 13:00 Uhr: Siegerehrung Basetrail und Golden Trail National Series Ab 14:00 Uhr: erste Zielankünfte Basetrail XL Ab 16:15 Uhr: erste Zielankünfte Supertrail Ab 17:00 Uhr: erste Zielankünfte Supertrail XL 17:30 Uhr: Siegerehrung Basetrail XL 19:00 Uhr: erste Zielankünfte ULTRATRAIL



Sonntag 17. Juli 11:00 Uhr: Zielschluss Zugspitz Ultratrail 8:30 Uhr: Siegerehrung Deutsche Ultramarathonmeisterschaft Ab 9:30 Siegerehrung Supertrail, Supertrail XL und Ultratrail



"Endlich ist es soweit" - selten passte diese Floskel so gut wie auf das 10- jährige Jubiläum des Zugspitz Ultratrail (ZUT). Nach 2 Jahren Pandemie bedingter Pause (als Alternative gab es den „ZUT Virtuell“) und der aktuellen Verlegung in den Juli 2022 aufgrund des G7 Gipfels auf Schloß Ellmau dürfen nun alle Trailrunning-Fans aufatmen und sich am ZUT-Wochenende vom 15. bis 17. Juli auf ein Event der Superlative freuen.Mit rund 3750 Läuferinnen und Läufern aus 56 Nationen verzeichnet der ZUT so viele Anmeldungen wie nie zuvor in seiner 10-jährigen Geschichte. Alles begann im Jahrmit genau 676 Teilnehmer*innen. In den bisherigen 9 Events kamen rundnach Garmisch-Partenkirchen bzw. Grainau – dort war der ZUT bisher beheimatet. Zu den am stärksten vertretenen Nationen gehören. Der Frauenanteil liegt bei knapp 30 Prozent – bei den kürzeren Distanzen ist dieser Anteil höher als bei den längeren.Erstmals ist Garmisch-Partenkirchen die zentrale Event-Location für den Zugspitz Ultratrail und Zielort aller 5 Wettbewerbe. Auch der Start für den ULTRATRAIL findet in Garmisch-Partenkirchen statt - am. 108 Kilometer und über 5100 Höhenmeter müssen die Athlet*innen bewältigen, bevor die ersten um ca. 19:00 das Ziel erreichen.Die weiteren Wettbewerbe.Im Rahmen des SUPERTRAIL XL wird gleichzeitig dieausgetragen. Und der BASETRAIL ist Teil dervon Titelsponsor SalomonHochspannung ist auf derzu erwarten, demüber 108 Kilometer. Denn eindeutige Favoriten sind kaum auszumachen, zu dicht liegen die in der ITRA (International Trailrunning Association) gelisteten Läufer*innen zusammen: bei den Herren allen voran. Bei den Frauen dievor derund derAnders sieht es beimaus: Top-Favorit - und damit auch auf die Deutsche Meisterschaft - ist, der dieses Jahr mit Platz 2 beim Eco Trail Paris schon sehr erfolgreich in die Saison gestartet war. Ein Wörtchen mitreden dürfte aber auchaus dem Bayerischen Wald - er gewann bereits jene „Deutsche Ultramarathonmeisterschaft im Ultratrail“, und zwar just hier an der Zugspitze, als 2017 die letzte Deutsche Meisterschaft im Rahmen des ZUT ausgetragen wurde.Klare Favoritenrolle auch bei den Damen: Mitsteht die im ITRA Performance Index Zweitbeste Deutsche am Start. Sie gewann dieses Jahr auch schon den Chiemgau Trailrun. Dazu gesellt sich die, die sich vor allem durch Erfolge in Belgien und Frankreich einen Namen gemacht hat, sowie Anke Friedl aus Deutschland.Beimdürften der Sieg nur übergehen. Flo istauf dieser Strecke aus 2019, als die Ultratrail-Athlet*innen wegen Gewittergefahr auf die Supertrail-Strecke ausgewichen sind.Bei den Frauen favorisiert sind, u.a. Gewinnerin des Swissalpine Davos 2021, sowie die, Zweite über die 85 km-Distanz beim Madeira Ultra 2022.Beimund beimsind schnelle und harte Wettkämpfe zu erwarten. Beimüber 50 km ist mit dem Engländervom Team adidas Terrex einer deram Start. Erst Anfang Juli hat er beimsouverän die K32 gewonnen. Vielversprechendster Podium-Kandidat aus deutscher Sicht: der. Der ebenfalls hoch gehandelte Moritz auf der Heide musste kurzfristig absagen.Bei den Frauen gelten die beiden Deutschen, Gewinnerin des Madeira Ultratrails 2022 auf der 42 km Distanz, sowieals Favoritinnen.Für denund damit dieist das Favoritenfeld dicht gedrängt. Zu den top gehandelten Läufern zählen die. Martin Dematteis hat diese Jahr bereits beim Innsbruck Alpine Festival auf der 25 k Strecke gewonnen sowie den Garda Trentino Trail. Bei den Frauen zählen die beidensowie diezu den Favoritinnen.Trailrunning ohne Salomon ist undenkbar. Die Franzosen sind die wohlund seit der Geburtsstunde des Zugspitz Ultratrail„Als wir 2011 zum ersten Mal hierher kamen, war Trailrunning vor allem in Deutschland noch ein Nischensport. Und jetzt, 2022, starten mehrere Tausend Athlet*innen aus der ganzen Welt, begleitet und unterstützt von Familie und Freunden, in einer der schönsten und spektakulärsten Bergregionen Deutschlands. Das macht uns schon etwas stolz“, freut sich, Mann der ersten Stunde beim ZUT und auch heuer vor Ort.Pünktlich zum Start des ZUT kommt auch die 6. Version des Trailschuh-Klassikers „Speedcross“ auf den Markt.Ebenfalls schon seit Anfang an dabei: der finnische Uhrenspezialist. Bei der Premiere 2011 launchten sie die „Ambit“, eine der ersten GPS-Uhren für Trailrunner. Mittlerweile bedienen sie mit einer großen Range die Bedürfnisse aller Trailrunner*innen. Aktuelles Flaggschiff: die „S 9 Peak“.WeitereDer Zugspitz Ultratrail ist nicht nur was die Teilnehmeranzahl angeht das größte Trailrunning Event Deutschlands, auch die Expo mit ihren 36 Ausstellern sucht ihresgleichen und sorgt für ausgiebige Festivalstimmung.Dazu gehören:Die Expo wird von unserem langjährigen Partner Sport Conrad betrieben und öffnet am Freitag um 10 Uhr (bis 19 Uhr, Samstag ebenfalls 10 Uhr bis 19 Uhr).