TÜV Rheinland bestätigt erneut: Bei pitstop erhält der Kunde höchste Inspektions-Qualität

Die Werkstattkette pitstop unterzieht sich den permanenten Qualitäts-Prüfungen durch TÜV Rheinland und darf zum 10. Mal in Folge das begehrte Zertifikat für überwachte Inspektions-Qualität in Empfang nehmen.



In Form von Audits und versteckten Werkstatt-Tests der Experten von TÜV Rheinland werden die rund 300 pitstop-Filialen in ganz Deutschland kontinuierlich begutachtet. Die Testergebnisse werden laufend dokumentiert, und nur bei gleichbleibend höchster Inspektions-Qualität erfolgt die Zertifizierung.



Das gibt allen Kunden die Sicherheit, mit Durchführung der Inspektion Ihres Fahrzeugs bei pitstop in besten Händen zu sein.



Ralf Strunk, Geschäftsführer bei TÜV Kraftfahrt GmbH, nutzte die Zertifikats-Übergabe zu einem Besuch in der neuen pitstop-Zentrale sowie dem dort integrierten Trainings-Zentrum in Mülheim an der Ruhr.



„Wir sind bestrebt, unseren Kunden nicht einfach nur gleichbleibend gute Qualität zu bieten, sondern uns mit den steigenden Anforderungen der Kunden permanent zu verbessern,“ erläuterte Stefan Kulas, Geschäftsführer und Gesellschafter der pitstop.de GmbH, bei Überreichung der Auszeichnung. „Gerade die erneute Zertifizierung zeigt unseren Kunden, dass sie uns zu Recht ihr Vertrauen schenken.“