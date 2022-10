Studie der WELT bescheinigt pitstop den Branchensieg als Service-Champion

Verbraucher-Befragungen bestätigen pitstop höchste Service-Qualität – und belohnen die Werkstattkette mit einem GOLD-Medaillenrang im Gesamt-Ranking aller Unternehmen sowie Platz Nr. 1 in der Branche „Autoservice“.



Bei der in 2022 zum 12. Mal durchgeführten Studie von ServiceValue und der WELT wurden 4.699 Unternehmen aus insgesamt 389 Branchen im Hinblick auf ihre Service-Qualität untersucht. Ziel der Studie ist es, den Verbrauchern einen Leitfaden an die Hand zu geben, bei welchen Unternehmen sie am besten aufgehoben sind.



„Die Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung für die über 1.300 Mitarbeiter die tagtäglich in den rd. 300 pitstop-Filialen Ihr Bestes geben.“ so Stefan Kulas, geschäftsführender Gesellschafter von pitstop. „Es freut mich besonders, dass unser permanenter Fokus auf die Bedürfnisse des Kunden wahrgenommen und wertgeschätzt wird.“



Basis für die deutschlandweite branchenübergreifende Qualitätsmessung sind über 1,9 Mio. Kundenurteile. Aussagen von Werkstatt-Kunden die den Kfz-Service vor Ort selbst erlebt haben, attestieren pitstop die Spitzenposition in der Branche.



Nachdrücklich bestätigt wird das ausgezeichnete Ergebnis der Werkstattkette durch die Beurteilungen von Kunden auf den unabhängigen Bewertungsplattformen Trustpilot und Werkstattkenner: Auf beiden überzeugt pitstop mit jeweils 4,6 von 5 möglichen Sternen.