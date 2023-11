Pitstop zweifach für beste Service-Qualität ausgezeichnet

Verbraucher-Befragungen bestätigen pitstop beste Service-Qualität in der Kfz-Service-Branche: 1. Platz bei der Befragung von Statista und TESTBILD sowie 1. Platz bei der Studie von Service-Value und der WELT.



Die Studie von ServiceValue und der WELT wurde 2023 zum 13. Mal durchgeführt. Basis für die deutschlandweite branchenübergreifende Qualitätsmessung sind Aussagen von tausenden Werkstattkunden, die den Kfz-Service vor Ort selbst in Anspruch genommen haben. Im „erlebten Service“ bestätigen sie pitstop – wie schon in 2022 - die Spitzenposition in der Branche.



Die Studie von Statista und TESTBILD zeichnet 2023 zum 7. Mal Unternehmen in Deutschland für „Top Service“ aus. Die Basis der Auszeichnung bilden die Bewertungskriterien Erreichbarkeit, fachliche Kompetenz, Kundenorientierung, Service-Umfang und Kommunikation sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft des Kunden. Pitstop wird der Spitzenrang für Top Service in der Branche Kfz-Service attestiert.



„Gleich 2 Auszeichnungen für besten Service bestätigen, dass der hohe Anspruch an uns selbst und die permanente Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse wahrgenommen und geschätzt werden.“ so Stefan Kulas, geschäftsführender Gesellschafter von pitstop. „Ich bin stolz auf unsere über 1.300 Mitarbeiter in den rd. 300 pitstop-Filialen und freue mich mit Ihnen über die schöne Bestätigung ihrer Arbeit.“



Die Auszeichnungen spiegeln sich in den Beurteilungen von Kunden auf den unabhängigen Bewertungsplattformen Trustpilot und Werkstattkenner wider: Auf beiden überzeugt pitstop mit jeweils 4,6 von 5 möglichen Sternen.