Pitstop übernimmt Kfz-Werkstatt in St. Augustin

Die Werkstattkette pitstop erweitert ihr deutschlandweites Filialnetz und eröffnet zum 18. März 2024 eine neue Filiale in der Alten Heerstraße in St. Augustin.



Nach mehreren Monaten Umbauphase strahlt das ehemalige Kfz-Werkstattgebäude in der Alten Heerstraße in neuem Glanz. Den Kunden erwartet – neben Eröffnungsangeboten zur Reifeneinlagerung und zur Inspektion - eine topmoderne Werkstatt mit 14 Parkplätzen direkt auf dem Gelände.



Geführt wird die neue pitstop-Filiale vom bekannten Kfz-Profi Pablo Silva. Einige Kunden kennen ihn persönlich aus seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung bei pitstop und schätzen ihn für seinen kompetenten Service. Sein vierköpfiges Team bietet ihren Werkstatt-Service von A-Z für alle Marken montags bis freitags von 8 – 18 Uhr und ab dem 20. April auch samstags von 8 – 13 Uhr.



„Nur wer sich mit der zunehmenden Digitalisierung und Elektrifizierung auseinandersetzt und sich schnell anpasst, schafft es als nicht markengebundene Werkstatt, auch in dieser Zeit zu expandieren.“ berichtet Stefan Kulas, geschäftsführender Gesellschafter der pitstop.de GmbH.



„pitstop ist nicht zuletzt auch durch permanente Schulungen aller Mitarbeiter im eigenen Schulungszentrum für die Zukunft bestens aufgestellt.“

