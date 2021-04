Pitstop erhält Zertifikat für überwachte Inspektionsqualität von TÜV Rheinland

Zum 8. Mal in Folge hat pitstop die kontinuierlichen Audits und Werkstatttests von TÜV Rheinland/ Automotive-Solutions zur Überprüfung der Inspektionsqualität erfolgreich gemeistert.



Das Zertifikat für "überwachte Inspektionsqualität" wurde auf dem pitstop-Gelände in Essen-Kettwig überreicht. Für Kunden ist es die vom Experten dokumentierte Bestätigung, dass sie in jeder der mehr als 300 pitstop-Filialen in ganz Deutschland immer mit derselben hohen Qualität bei Durchführung der Inspektion an ihrem Fahrzeug rechnen können.



Die ständige Qualitätsverbesserung ist nicht zuletzt ein Verdienst von Markus Bräuer, Leiter Revision & Qualitätsmanagement. "Uns ist bewusst, dass es gerade bei der Inspektion unglaublich wichtig ist, dem Kunden ein sicheres Gefühl geben zu können. Und was könnte mehr Sicherheit vermitteln, als das Qualitäts-Siegel einer unabhängigen Organisation wie dem TÜV Rheinland."

