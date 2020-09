AutoBILD hat die besten Kfz-Werkstätten 2020/21 ermittelt: 39 Filialen von pitstop.de GmbH gehören zu den Besten

Zum fünften Mal und pünktlich vor Start in die Winter- und Reifenwechselsaison wurde eine breite Kundenbefragung zur Ermittlung der besten Kfz-Betriebe in Deutschland durchgeführt. AutoBILD, das für die Kfz-Branche bekannte Fachmedium, und der Daten-Spezialist Statista GmbH haben der Werkstattkette pitstop.de ein ausgezeichnetes Ergebnis attestiert.



Rund 37.000 Werkstätten - markengebundene und freie - gibt es in Deutschland, mit 300 Werkstätten hat pitstop einen Anteil von 0,8 % am Gesamtmarkt. Durch die Ermittlung der 1000 Kfz-Betriebe, welche von den meisten Kunden und Kollegen weiter empfohlen werden, gibt AutoBILD Deutschlands Autobesitzern Orientierung in der Werkstatt-Landschaft.



Die Befragung fand zwischen Mai und Juli 2020 statt. Kriterien zur Beurteilung waren z.B. die Qualität der Arbeit, das Verhältnis von Preis zu Leistung, die Rechnungstransparenz, die Sauberkeit der Werkstatt, der Kunden-Service u.v.m.



Neben der Befragung von 12.000 Kunden konnten die Werkstätten auch Kollegen empfehlen. Eigennennungen waren hierbei selbstverständlich nicht zulässig und wurden durch die Datenprofis von Statista aussortiert. Irrelevant war hingegen, ob es sich um eine Vertragswerkstatt oder eine freie Werkstatt handelt.



Final wurden die deutschlandweit besten 1.000 Werkstätten ermittelt - 39 davon sind pitstop-Filialen. Somit macht pitstop 3,9 % der besten Werkstätten aus - bei einem Werkstattmarkt-Anteil von 0,8 %.

(lifePR) (