Pressemitteilung BoxID: 770176 (Pirelli Deutschland GmbH)

Pirelli und Abarth im Rallyesport: Auch nach 50 Jahren noch Siege mit dem Abarth 124 Rally

Die Pirelli Collezione, das Reifen-Portfolio für klassische Automobile, enthält nun auch den CN36 für die 124-er Spider der 1970er Jahre

In den 1970er Jahren standen Pirelli und der 124 Rally an der Spitze des Rallyesports. Ein halbes Jahrhundert später gewinnen die beiden italienischen Marken immer noch gemeinsam bei Asphalt- und Schotterrallyes. Nun feiern Pirelli und Abarth ihre langjährige Kooperation bei den Abarth Days in Mailand: das größte europäi-sche Treffen für Fans der Marke, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum begeht.



PIRELLI UND ABARTH



Die Zusammenarbeit zwischen Pirelli und Abarth im Rallyesport hat ihre Wurzeln in den 1970er Jahren. Damals begann der italienische Reifenhersteller, den Abarth 124 Rally, der in jenen Tagen in der italienischen Rallye-Meisterschaft mit Alcide Paganelli und Ninni Russo startete, mit seinen Pirelli Cinturato CN36-Reifen auszustatten. Fünfzig Jahre spä-ter gewann der 2019er Abarth 124 Rally mit Enrico Brazzoli und Manuel Fenoli den FIA R-GT CUP: eine internationale Rallye-Meisterschaft mit acht Läufen. Drei davon finden als Bestandteile der Rallye Weltmeisterschaft WRC auf der großen internationalen Bühne statt. Darüber hinaus ist der moderne Abarth 124 Rally auch der exklusive Star der Mar-ken-Meisterschaft Abarth Rallye Cup, die in sechs europäischen Rallye-Läufen ausgetra-gen wurde.



Die für den 124 Rally gefertigten P Zero-Reifen gibt es in den Größen 235/440 R18 RA (für Asphalt) und 205/65 R15 K (für Schotter). In die Entwicklung dieser Reifen flossen unmittelbar jene wertvollen Erfahrungen ein, die Pirelli von 2008 bis 2010 als exklusiver Reifenausrüster der Rallye-Weltmeisterschaft machte. Während der Abarth-Days wird der Abarth 124 Rally auf einem drei Kilometer langen Circuit fahren, der sich im neuen Wis-senschafts-, Innovations- und Wissenspark in Mailand befindet. Dort wird das Auto von den Fahrern Enrico Brazzoli und Andrea Nucita auf Herz und Nieren geprüft.



FÜNFZIG JAHRE SPÄTER IST DER CINTURATO CN36 IMMER NOCH AUF DER STRASSE



Für jene, die noch heute den beliebten Abarth 124 Spider aus den 70er Jahren fahren, steht nun der brandneue Pirelli Cinturato CN36 aus der Pirelli Collezione Serie für klassi-sche Reifen zur Verfügung. In diesen Reifen verbindet sich klassische Optik mit moderner Technologie. Das Handling der jüngsten CN36-Reifen wird wie bei den Originalreifen des ersten 1970er Modells als "sanft bei niedrigen Geschwindigkeiten und präzise bei hohen Geschwindigkeiten" beschrieben. Dies bewirken innovative Längs- und Diagonal-Elemente innerhalb des Reifendesigns, die es ermöglichen, Stöße zu absorbieren und insbesondere das Aquaplaning unter Kontrolle zu halten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (