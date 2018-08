Pirelli präsentiert Reifen-Portfolio auf dem AvD-Oldtimer Grand Prix

Pirelli agiert am kommenden Wochenende beim AvD-Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring erneut als Sponsor der Porsche Classic. Nicht zuletzt, um seine langjährige, enge Beziehung zu der renommierten deutschen Sportwagenmarke zu feiern.



Der Oldtimer Grand Prix gehört zu den beliebtesten Oldtimer-Rennen der Welt und findet auf einem der legendärsten Tracks des Motorsports statt: dem Nürburgring inklusive der 20 Kilometer langen Nordschleife, genannt „Grüne Hölle". Den Fans bietet die Veranstaltung eine der seltenen Gelegenheiten, eine Vielzahl klassischer Fahrzeuge unterschiedlichster Art in Aktion zu erleben.



Im Mittelpunkt der Ausstellung Porsche Classic steht die Feier des 70-jährigen Jubi-läums der Porsche Sportwagen. Zu bewundern sind Modelle aus dem Porsche-Museum, die eine illustre Geschichte erzählen. Sie beginnt 1948 mit der Produktion des ersten Modelles des Porsche 356. Außerdem werden 30 Jahre Porsche 964 ge-feiert. Das Nachfolgemodell des Porsche 911 „G-Modells“ kam 1988 auf den Markt – zwar in der wohlbekannten Form des 911, aber mit zu 85 Prozent neuen Teilen so-wie einigen bemerkenswerten Innovationen versehen.



Viele der präsentierten klassischen und modernen Porsche Modelle werden mit Pirel-li Reifen ausgestattet. Der Reifenhersteller hat für nahezu jeden Porsche einen Rei-fen im Portfolio, nicht zuletzt aufgrund der Pirelli Collezione. Die Produkte dieser Range verbinden jüngste Reifen-Technologie mit klassischer Optik. Das Sortiment enthält nicht nur Reifen für die zahlreichen Varianten des 911 (einschließlich des an diesem Wochenende gefeierten 964), sondern auch eine moderne Version der berühmten Cinturato CN36, den Erstausrüstungsreifen für den Porsche 356.



Zur Perfect Fit-Strategie von Pirelli gehört, seit 1982 maßgefertigte Reifen für den Porsche 911 zu entwickeln. Mittlerweile hat sich dieser Ansatz auf eine immer breitere Palette aktueller Porsche Modelle ausgeweitet: vom Cayman bis zum Cayenne.



Die langjährige intensive Kooperation der beiden Unternehmen wird beim Oldtimer- Grand-Prix vor der Kulisse klassischer Rennwagen aus Serien von der Formel 1 bis zur GT gefeiert. Die Veranstalter erwarten mehr als 60.000 Zuschauer auf dem Nürburgring, zu dem Pirelli ebenfalls eine langjährige Verbindung pflegt. So war das Unternehmen in den vergangenen acht Jahren an acht Serienauto-Rekorden auf der Nordschleife beteiligt.



Mario Isola, Head of Car Racing Pirelli: „Pirelli beliefert weltweit über 340 Motorsport- Meisterschaften. Die Vielfalt der Autos beim Oldtimer Grand Prix spiegelt diese Bandbreite perfekt wider. Zugleich ist es eine besondere Gelegenheit, unsere Collezione Reifen für Porsche zu präsentieren, die wir in begrenzten Stückzahlen mit der gleichen Technik und der gleichen Liebe zum Detail herstellen wie Reifen für die höchsten Klassen des Motorsport bis zur Formel 1, welche die Geschichte der legendären Nordschleife maßgeblich geprägt hat."

