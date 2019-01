Pirelli komplettiert die KarriereleiterfFür Talente von der Formel 4 bis zur Formel 1 durch das Beliefern der Formula Regional European Championship

25.01.19

Pirelli wurde zum offiziellen Reifenlieferanten der Formula Regional European Championship ernannt. Diese neue Serie schließt die Lücke zwi-schen der Formel 4 - an der Basis des Monoposto-Motorsports - und der internatio-nalen Formel 3 Meisterschaft, die in diesem Jahr die GP3 im Formel 1-Kalender er-setzt.



Die Formula Regional European Championship wurde als regionale Formel 3-Serie der FIA für Europa ins Leben gerufen, obwohl sie offiziell nicht Formel 3 genannt wird, weil dieser Name nun für den internationalen Einsatz reserviert ist. Der Schritt folgt ähnlichen Serien, die im vergangenen Jahr in Amerika (ebenfalls von Pirelli be-liefert) und Asien eingeführt wurden.



In der kürzlich ins Leben gerufenen Formula Regional European Championship wird das gleiche Tatuus-Chassis mit dem von Alfa Romeo stammenden Autotecnica-Motor gefahren wie in der asiatischen Serie sowie in der neuen W-Serie für Frauen. Die Formula Regional European Championship wird von WSK - einem bekannten Kart-Promotor - und dem Automobile Club d'Italia veranstaltet, ebenso wie die italie-nische Formel 4-Serie, die ebenfalls von Pirelli mit Reifen beliefert wird.



Die Formula Regional European Championship teilt sich das Gros ihres Acht-Runden-Kalenders mit der italienischen Formel 4-Serie. Das Eröffnungsrennen aller-dings findet als eigenständige Veranstaltung vom 12. bis 14. April auf dem französi-schen Circuit Paul Ricard statt. Insgesamt fünf Läufe der Serie finden auf Formel 1-Strecken statt, was die Ambitionen der Formula Regional European Championship unterstreicht, die nächste Generation der Grand Prix-Stars zu fördern. An jedem Rennwochenende finden drei Rennen sowie zwei Qualifyings und Freie Trainings statt, um die Streckenzeit und -erfahrung der Teilnehmer zu maximieren. Der Gewinn der Meisterschaft wird jungen Fahrern dabei helfen, FIA-Superlizenzpunkte zu sam-meln, was ihnen einen weiteren Schub auf ihrem Weg an die Spitze verleihen soll.



Bei den von Pirelli gelieferten Reifen handelt es sich um die bewährten P Zero Mi-schungen, die Pirelli speziell für diese Formel entwickelt hat und die es jungen Fah-rern ermöglichen, die Reifenkenntnisse zu erlangen, die sie benötigen, wenn sie auf der Karriereleiter weiter nach oben steigen.



Das Reifenunternehmen unterzeichnete mit den Verantwortlichen der neuen Meis-terschaft einen Dreijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2021.



Fortan begleiten Pirelli Reifen die jungen Fahrer von der Basis des Formel Renn-sports bis an dessen Spitze. Dabei mündet die Formel 4 in die Formula Regional Eu-ropean Championship. Es folgen die Formel 3 sowie die Formel 2 als letztes Sprungbrett zur Formel 1.



Mario Isola, Head of Car Racing Pirelli, kommentiert: „Junge Fahrer zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Karriere zu entwickeln, ist seit langer Zeit eine Schlüsselphilosophie von Pirelli. Die Formula Regional European Championship ist ein logisches Bindeglied zwischen der Formel 4 und der Formel 3, die wir bereits ausrüsten. Unsere jüngste Vereinbarung trägt dazu bei, jungen Fahrern Beständig-keit sowie und die Möglichkeit zu lernen zu bieten, während sie sich auf dem Weg an die Spitze des Sports befinden."

(lifePR) (