Pirelli Winter Promotion 2019 startet am 01. Oktober

Mit Profil durch den Winter lautet das Motto der Pirelli Winter Promotion 2019. Die Aktion für private Endverbraucher beginnt am 01. Oktober und läuft bis einschließlich 15. Dezember. Von ihren Vorteilen profitieren Reifenhändler und deren Premium- und Prestige-Kunden gleichermaßen.



Die Vorteile für die Reifenkäufer

Wer im Aktionszeitraum von 01.10. – 15.12.2019 vier Pirelli Winter- oder Ganzjahresreifen ab 17 Zoll beziehungsweise vier Kompletträder mit Pirelli Winter- oder Ganzjahresreifen ab 17 Zoll kauft, dem erstattet der Hersteller bis zu 50,00 € der Servicekosten. Dazu gehören unter anderem die Reifenmontage, der Räderwechsel, das Auswuchten, die Reifen- oder Räderwäsche, die Reifeneinlagerung und die Achsvermessung.



Die Höhe der Rückerstattung hängt von der Größe der Pirelli Reifen ab. Wer vier Pirelli Reifen oder Kompletträder mit 17 Zoll kauft, dem werden bis zu 30,00 € der Servicekosten erstattet. Beim Kauf von vier Pirelli Reifen oder Kompletträdern ab 18 Zoll übernimmt der Hersteller bis zu 50,00 € der Servicekosten. Die Winter Promotion gilt für Pkw-, SUV-, 4×4- und Van-Reifen von Pirelli.



Um an der Aktion teilzunehmen, müssen sich die Endverbraucher online bei Pirelli anmelden sowie die Reifen- und Servicerechnung hochladen.



Zudem können die Reifenkäufer optional von der einjährigen Reifengarantie TYRE-LIFE™ für ihre neuen Pirelli Winter- oder Ganzjahresreifen ab 17 Zoll profitieren. Der Vorteil: Wird ein Reifen innerhalb der ersten zwölf Monate nach Kaufdatum und mit mehr als vier Millimeter Restprofiltiefe beschädigt, so erhält der Endkunde beim Kauf eines Pirelli Ersatzreifens bis zu 100 Prozent des Kaufpreises erstattet.



Die Vorteile für die Reifenhändler

Die Reifenhändler sind von sämtlichen administrativen Aufgaben befreit:

• Sie müssen sich nicht vorab als teilnehmender Händler registrieren.

• Sie müssen weder vor Ort Servicekosten von der Gesamtrechnung abziehen, noch Anmeldungen der Kunden zur Promotion postalisch einsenden.

• Sie profitieren vom attraktiven Anreiz zum Kauf von Pirelli Winter- oder Ganzjahresreifen bzw. Kompletträdern und der Inanspruchnahme von Reifenservices.

• Darüber hinaus erhält ein Reifenhändler 5,00 € pro berechtigter Servicekosten-Erstattung, sobald mindestens zehn seiner privaten Kunden die Unterlagen bei Pirelli eingereicht haben.



Mit der Winter Promotion 2019 unterstützt Pirelli einmal mehr seine Partner im Reifenhandel beim Absatz hochwertiger Winter- und Ganzjahresreifen des Konzerns und fördert die Nachfrage nach professionellen Serviceleistungen.

