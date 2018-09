Pirelli Deutschland ehrt 49 Jubilare

20.09.18

Die Beatles veröffentlichen das Weiße Album, der kleine Heintje rührt die Deutschen mit seinem Lied Mama, Truppen des Warschauer Paktes beenden den Prager Frühling, bei den Olympischen Spielen in Mexico City springt der US-Amerikaner Bob Beamon sagenhafte 8,90 Meter weit – und in Breuberg beginnt Ottmar Beck seine Berufsausbildung in der Zentrale von Pirelli Deutschland. Was diese Ereignisse gemeinsam haben? Sie alle ereigneten sich 1968, vor einem halben Jahrhundert. Und genauso lange ist Ottmar Beck nun bereits für Pirelli Deutschland tätig.



Damit ist er der Dienstälteste der insgesamt 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, die in diesem Jahr ein Dienstjubiläum feiern können. 35 Kolleginnen und Kollegen gehören dem Reifenhersteller seit nunmehr 40 Jahren an, weitere 13 bilden die Gruppe der `Nesthäkchen` mit 25 Jahren Betriebszugehörigkeit. Um sie und ihre außergewöhnlichen Leistungen für den Premium-Reifenhersteller ausgiebig zu würdigen, ehrten Mitglieder der Geschäftsführung und des Betriebsrates von Pirelli Deutschland die Jubilare am 14. September mit der Anniversary Night 2018.



Michael Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH, dankte den verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Beisein ihrer Ehe- und Lebenspartner sowie des Bürgermeisters von Breuberg, Jörg Springer, für ihr langjähriges Engagement und ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen. Christian Grünewald, Betriebsratsvorsitzender, und Wolfgang Meier, Geschäftsführer Personal und Organisation sowie Arbeitsdirektor Pirelli Deutschland, zählten ebenfalls zu den Gratulanten.



„Über derart lange Zeiträume Beständigkeit unter Beweis zu stellen, das gelingt nur mit hoher Professionalität, Spaß an der Arbeit und viel Engagement“, betonte Michael Wendt. „Mit Ihren Leistungen haben Sie sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr um das Unternehmen verdient gemacht. Dafür gebührt Ihnen der allergrößte Dank! Ihre Loyalität und der damit verbundene Einsatz für Pirelli sind herausragend und dürfen zugleich als Auszeichnung für die besondere Unternehmenskultur gelten.“

