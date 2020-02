Pressemitteilung BoxID: 785554 (Pirelli Deutschland GmbH)

PUMA Replicat- X 1.8 Pirelli kombiniert Geschwindigkeit und Komfort

Das Sportunternehmen PUMA bringt den Replicat-X 1.8 Pirelli auf den Markt, einen neuen Sneaker mit Schnellschnürsystem. Inspiriert von einem der kultigsten Turbomotoren der Motorsportgeschichte überträgt er die Strecke auf die Straße.



Der Replicat-X ist vom Erbe des Motorsports inspiriert. Er verkörpert die Wildheit und pure Kraft eines Super-Sportwagens und verwandelt sie in das schnellste Schuhwerk der gesamten Kollektion.



Der Aufbau des Obermaterials enthält mehr Schichten mit einer Booty-Konstruktion, die den Replicat-X 1.8 Pirelli komfortabel für einen Spaziergang auf der Rennstrecke macht. Der Body-Kit des Schuhs verfügt über eine überdimensionierte profilierte Vollgummi-Laufsohle mit dem einzigartigen CINTURATO Blue-Profil von Pirelli, das bei nassen Rennen maximale Traktion erzeugt. Das verleiht dem Sneaker einen unverwechselbaren, vom Rennsport inspirierten Look. Zudem hat der niedrig geschnittene Schuh eine bequem geformte Einlegesohle.



Das Schnellschnürsystem sorgt für einen zügigeren Start in den Tag, ohne sich Sorgen um das Binden der Schuhe machen zu müssen. Schnell wie ein Superauto ist das Obermaterial aus textilem Mischgewebe, wobei die seitlichen Mesh-Einsätze für Atmungsaktivität sorgen und die perfekte Passform für die Straße bieten.



Der PUMA Replicat-X 1.8 Pirelli ist ab sofort in drei Farben im Handel erhältlich: PUMA Black-Luminous Purple-Sunny Lime, PUMA White-Peacoat-Limepunch and Gray Violet-Sunny Lime-Palace Blue.



PUMA



PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running und Training, Basketball Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und Dobotex. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

