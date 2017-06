Online: Die neue Pirelli Tyre Campus 2.0 Plattform

„Die Pirelli Tyre Campus eLearning-Plattform 2.0 ist online”, freut sich Norbert Allgäuer-Wiederhold, Leiter der hauseigenen Trainingsakademie von Pirelli Deutschland. „In einem modernen Outfit präsentiert sie neue Inhalte und eine optimierte Menüführung. Das schnellere System ermöglicht ein flüssigeres Arbeiten, wobei bisherige Nutzer unbesorgt sein können: Die bekannten Abläufe haben sich nicht geändert.“Unter der Adresse https://tyrecampus.pirelli.com können sie sich mit ihrem bisherigen Nutzernamen und dem bekannten Passwort anmelden. Besonders wichtig: „Ihre bisherigen Daten und Lehrgangsergebnisse sind im neuen Pirelli Tyre Campus 2.0 gespeichert und stehen sogleich zur Verfügung“, betont Norbert Allgäuer-Wiederhold. „Ein Nutzer kann also auf seinem individuellen Lehrpfad nahtlos weiterarbeiten.“Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, kein Problem: Im Anmeldefenster klickt er auf den Link „Ich habe mein Passwort vergessen“ und kann dann nach Eingabe seines Nutzernamens das Passwort ändern.Die Website bietet Reifenhändlern die Möglichkeit, ihr Wissen über Pirelli Produkte und Reifen-Technologie entlang methodisch durchdachter und attraktiv gestalteter Lehrpfade zu vertiefen. Jeder Lehrpfad besteht aus einem Modul oder mehreren thematisch verwandten Modulen. Jedes Modul wiederum enthält eine unterschiedliche Zahl Lernobjekte. „Das Portfolio wird ständig durch neue Module erweitert“, betont Norbert Allgäuer-Wiederhold. „So haben wir kürzlich ein Modul zum Thema Markierte Reifen freigeschaltet.“Die Pirelli Tyre Campus eLearning-Plattform 2.0 ermöglicht systematisches Lernen und bietet den Nutzern den zusatzvorteil der freien Zeitgestaltung. Die Ergebnisse und Lernfortschritte werden kontinuierlich aufgezeichnet, so dass jeder Nutzer immer wieder schnell den Anknüpfungspunkt findet. Norbert Allgäuer-Wiederhold: „Wir wollen die Anwender zu zertifizierten Pirelli Produktexperten schulen. Profunde Kenntnisse unserer Produkte und Technologien sollen es ihnen ermöglichen, in der Kundenberatung überzeugend und zielgerichtet zu argumentieren, was den Verkauf unserer Reifen erleichtert.“Zertifizierte Betriebe erhalten eine Wandplakette, zertifizierte Mitarbeiter eine Urkunde. Ein zertifizierter Betrieb wird in der Pirelli Online-Händlersuche angezeigt, die Zertifizierung kann jährlich erneuert werden.Die eLearning-Plattform 2.0 ist eine wichtige Komponente im Angebot des Pirelli Tyre Campus. Dessen Kernaufgabe besteht darin, den Pirelli Partnern im Handel aktuelles Fachwissen zu vermitteln. Die Angebote richten sich an die Mitarbeiter in der Werkstatt, die Kundenberater sowie an die Mitglieder der Geschäftsführung.Die Schulungen des Pirelli Tyre Campus werden im Pirelli Werk in Breuberg oder vor Ort im Unternehmen des Händlers durchgeführt. Komplettiert wird der Maßnahmen-Katalog durch Online-Seminare im Internet, den sogenannten Webinaren.Der Auszug aus dem Trainings-Programm des Pirelli Tyre Campus belegt dessen Vielfalt:• PKW: wdk-Zertifizierung• PKW: Montage-Training vor Ort.• PKW: Reifentechnologie I und II• PKW: Das EU-Label in der Sommer- und Wintersaison richtig nutzen.• MOTO: Motorrad Reifentechnologie.• LKW: Reifentechnik Basis.• LKW: Produktschulung.• PKW: Fit in die Saison – UHP Saisontraining Sommer & Winter.• PKW: Verkaufserfolg im Kundenkontakt.• MOTO: Topexpert im direkten Kundenkontakt.• TRUCK: Individuelle Abstimmung der Inhalte.• Markt-Analyse: Verbraucherpreise im eigenen Markt.• Markt-Analyse: Servicequalität aus Kundensicht.• Service-Qualität im Fachhandel.Die Experten von Pirelli entwickelten jede Maßnahme mit hohem Praxisbezug und Nutzwert für die Teilnehmer. Weitere Informationen stehen unter www.pirellityrecampus.com bereit oder können bei Norbert Allgäuer-Wiederhold unter norbert.allgaeuer@pirelli.com angefordert werden.