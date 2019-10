Pressemitteilung BoxID: 772072 (Pirelli Deutschland GmbH)

Deutschland-Premiere: P ZERO Experience auf dem Hockenheimring

Einen Tag wie gemalt für die Liebhaber rassiger Sportwagen, die ihre edlen Gefährte über eine Formel 1 Rennstrecke jagen wollen: Das und vieles mehr verspricht die P Zero Experience. Die einzigartige Veranstaltungsreihe von Pirelli feiert in diesem Jahr Deutschland-Premiere. Konkret am Montag, den 21. Oktober 2019, auf dem legendären Hockenheimring.



Auch McLaren, einer der renommierten Partner der P Zero Experience, wird dabei sein. Im Rahmen der engen Zusammenarbeit beider Unternehmen entwickelte Pirelli zahlreiche maßgeschneiderte Erstausrüstungsreifen für Modelle des Supersportwagenherstellers. Auf dem Hockenheimring bieten Pirelli und McLaren den Gästen die Möglichkeit, das neue System Pirelli Track Adrenaline in einigen der jüngsten McLaren Modellen wie dem 600 PS starken 600LT zu testen.



Darüber hinaus können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lounge des Reifenherstellers in die vielfältige Pirelli Welt eintauchen. Dazu gehören Produkte der legendären Kooperationen von Pirelli Design, Aufnahmen aus Pirelli Kalendern sowie eine Auswahl der leistungsstärksten Pirelli Sportreifen. Ein weiterer Partner der P Zero Experience ist Montblanc, ein führender Hersteller luxuriöser Schreibgeräte, Uhren, Schmuck, Lederwaren, neuer Technologien und Reise-Accessoires. In der Pirelli Lounge präsentiert das Unternehmen die Montblanc x Pirelli limited edition Trolley-Kollektion, das jüngste Produkt, das der Zusammenarbeit mit Pirelli im Bereich Luxusreisen entsprang. Dieses einfache, aber wirkungsvolle Rezept unterscheidet die P Zero Experience von jedem anderen Track Day.



„Die P Zero Experience ist seit nunmehr zehn Jahren ein fester Bestandteil der Pirelli Strategie, den Endkunden nicht nur exzellente Produkte zu bieten, sondern auch hochklassige Events“, skizziert Michael Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH, Breuberg, das Motiv der Serie. „Dazu gehört die außergewöhnliche Gelegenheit, den Nervenkitzel auf einer berühmten Rennstrecke zu erleben.“ Nach dem Debüt in Frankreich fand das Happening für PS-Enthusiasten unter anderem in Italien und Dubai statt. Nun macht die P Zero Experience erstmals Station in Deutschland.



P ZERO UND P ZERO TROFEO R



Autoliebhaber werden auf der Strecke das Potenzial des P Zero sowie des P Zero Trofeo R erleben können. Insbesondere letzterer wurde entwickelt, um zwischen den Curbs das Maximum herauszuholen. Einige Automobilhersteller haben Pirelli vor kurzer Zeit um spezifische Versionen des ursprünglich für den Ersatzmarkt entwickelten Reifens gebeten, die sie als Erstausrüstung für verschiedene ihrer Fahrzeug-Modelle nutzen. Dazu gehört McLaren, der eine maßgefertigte Version für seinen 600LT wollte.



PIRELLI TRACK ADRENALINE



Doch damit nicht genug: Pirelli bietet den Gästen auf dem Hockenheimring die Möglichkeit, in einigen Fahrzeugen der jüngsten Modelle von McLaren das neue System Pirelli Track Adrenaline zu testen. Dabei handelt es sich um ein ausgefeiltes Telemetrie-Instrument, das aus drei Komponenten besteht: den mit Sensoren ausgestatteten Pirelli Reifen P Zero Trofeo R, einem einfach im Inneren des Fahrzeugs zu installierenden Steuergerät sowie der Track Adrenaline App, die kostenlos aus dem Apple Store heruntergeladen werden kann. Das System überwacht den Reifendruck und die Temperatur und liefert in Echtzeit Informationen sowie Handlungsempfehlungen, um die Leistung auf der Rennstrecke zu maximieren.



Die Möglichkeit, Track Adrenaline und den P Zero Trofeo R gemeinsam zu testen, bietet Pirelli Kunden eine neue Form der Erfahrung: die 2.0-Evolution. Sie kombiniert Reifen und fortschrittliche Dienstleistungen. Selbstverständlich darf die Unterstützung durch Pirelli Experten nicht fehlen. Sie beraten die Gäste über den perfekten Reifendruck für schnelles Fahren auf der Rennstrecke und geben Empfehlungen für einen gleichmäßigen und effektiven Reifeneinsatz unter allen Bedingungen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (