Das beste Gesamtpaket entscheidet: Pirelli P Zero Testsieger beim Sommerreifentest von Autobils Sportscars

Elf Vertreter der jüngsten Generation sportlicher 18-Zoll-Sommerreifen in der Dimension 245/45 R 18 nahmen sich die Experten von AutoBild sportscars bei ihrem aktuellen Sommerreifentest auf dem niederösterreichischen Wachauring vor. In neun Disziplinen mussten sich die Reifen beweisen: Auf nasser Fahrbahn hießen die Wertungsklassen Bremsen, Aquaplaning, Handling und Kreisbahn. Auf trockenem Asphalt wurden Rollwiderstand, Vorbeifahrgeräusch, Abrollkomfort, Bremsen und Handling bewertet. Als Testfahrzeug diente ein 5er BMW.



Den besten Gesamteindruck hinterließ der Pirelli P Zero. Er belegte in vier Disziplinen den ersten Platz: Beim Bremsen kam er sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn als Erster zum Stehen. Beim Handling auf Nässe zeugte die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit von gutem Nassgrip und einer ausgewogenen Balance. Auch auf der Kreisbahn überzeugte der P Zero mit dem besten Grip.



Weil er sich in den anderen Testkategorien keine Ausrutscher leistete, verliehen die Experten von AutoBild sportscars dem Pirelli Sommerreifen nicht nur das Prädikat vorbildlich, sondern kürten ihn zum „Testsieger ohne Fehl und Tadel.“ In ihrem Fazit bescheinigten sie dem P Zero „exzellente Handlingqualitäten auf nasser und trockener Strecke, gute Balance, präzises Einlenkverhalten mit vorbildlicher Rückmeldung, kurze Nass- und Trockenbremswege sowie gute Sicherheitsreserven bei Aquaplaning.“



Der Pirelli P Zero



Der P Zero ist der Ultra-High-Performance-Sommerreifen von Pirelli. Er vereint das Know-how des Konzerns aus dem Motorsport sowie aus den Technologie Kooperationen mit international führenden Automobilherstellern. Deren stetig steigenden Ansprüchen in den Kategorien Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit wird Pirelli mit der aktuellen Variante des UHP-Reifens gerecht. Denn er vermag die gewaltige Kraft moderner Supersportwagen sicher auf die Straße zu übertragen.



Dazu tragen Mischungen bei, die das Handling des Reifens verbessern und seinen Rollwiderstand senken. Neuartige Polymere mit einmaligen mechanischen Eigenschaften optimieren seine Performance auf nasser und trockener Fahrbahn. Und sein innovatives Laufflächen-Profil mit tieferen Längsrillen entwässert die Aufstandsfläche wirkungsvoll.



Die vom Rennsport inspirierte Wulst ermöglicht ein Handling im Formel 1-Stil. Die flacher gestaltete Aufstandsfläche des P Zero sorgt für einen gleichmäßigeren Abrieb der Lauffläche. Das verlängert die Haltbarkeit des Reifens, der zudem durch seine gleichbleibend hohe Performance während der gesamten Einsatzzeit besticht.



Das spezifische Muster des Laufflächen-Profils des P Zero reduziert den Geräusch-Pegel im Fahrgastraum und erhöht den Fahrkomfort. Zudem hat der aktuelle UHP-Sommerreifen einen 15 Prozent geringeren Rollwiderstand als sein Vorgänger. Daraus resultiert ein deutlich geringerer Kraftstoffverbrauch.



Nicht zuletzt stärkt der P Zero in seinen zahlreichen OE-Varianten die Pirelli „Perfect Fit“-Strategie. Ihr zufolge konzipiert und produziert der Hersteller für individuelle Fahrzeug-Modelle der Premium- und Prestige-Segmente maßgeschneiderte Reifen.

