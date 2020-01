Pressemitteilung BoxID: 783045 (Pirelli Deutschland GmbH)

CDP bestätigt: Pirelli hat eine führende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel

Pirelli & C. S.p.A. wurde zum zweiten Mal in Folge als ein weltweit führendes Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandel bestätigt. Das Unternehmen erlangte einen Platz auf der Climate A-Liste des CDP (ehemals Car-bon Disclosure Project), einer internationalen Non-Profit-Organisation, die Informati-onen zu Umweltthemen eruiert, verteilt und fördert.



Einmal jährlich erhebt das CDP im Namen von Investoren auf freiwilliger Basis Daten und Informationen zu CO2-Emissionen, Klimarisiken und Reduktionszielen und -strategien von Unternehmen. Nur einige wenige von Tausenden teilnehmenden Un-ternehmen erhalten daraufhin das "A"-Rating. Es steht für die höchste Punktzahl, die ein Unternehmen erhalten kann. Bei der Bewertung werden zwei Aspekte berück-sichtigt. Zum einen die Effektivität der Anstrengungen, Emissionen und Klimarisiken zu reduzieren und eine kohlenstoffarme Wirtschaft zu entwickeln. Zum anderen die Vollständigkeit und Transparenz der bereitgestellten Informationen sowie die Über-nahme von besten Praktiken hinsichtlich deren Klimaauswirkungen.



Ziel des CDP ist es, Unternehmen und Regierungen beim Reduzieren von Treib-hausgasemissionen sowie beim Schutz von Wasserressourcen und Wäldern zu un-terstützen. Dazu erhebt die Organisation Daten zu Umweltauswirkungen, Risiken und Chancen. Daraufhin nimmt sie eine hinsichtlich der Methodik zur Berechnung der Punktzahl unabhängige Bewertung vor.



Im Jahr 2019 forderten über 525 Investoren mit einem Vermögen von über 96 Billio-nen Dollar sowie 125 Großabnehmer mit einer Kaufkraft von 3,6 Billionen Dollar die Unternehmen auf, ihre Daten über die CDP-Plattform zu teilen. Über 8.400 Unter-nehmen kamen dieser Aufforderung nach.



Die Anerkennung durch das CDP bestätigt das kontinuierliche Engagement von Pirelli in der Nachhaltigkeit. In diesem Bereich hat das Unternehmen bereits etliche Erfolge vorzuweisen. Dazu gehören die weltweite Führung im Automobil- und Kom-ponentensektor der Dow Jones World- und Europa-Indizes, die Auszeichnung in der Goldklasse" des RobecoSAM-Jahrbuchs 2019 sowie die ebenfalls 2019 erfolgte Auf-nahme in die Liste der Unternehmen des Global Compact Lead der Vereinten Natio-nen.

