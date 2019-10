Ausbildungsstart für 21 Jugendlichebei der DRIVER Reifen und KFZ-Technik GmbH

Ein neuer Lebensabschnitt begann am 26. September für 21 junge Frauen und Männer: Sie starteten ihre Berufsausbildung bei der DRI-VER Reifen und Kfz-Technik GmbH, Breuberg, die zur deutschen Pirelli Gruppe gehört. 18 von ihnen werden nach dem Berufsbild Kfz-Mechatroniker/-in ausgebildet, drei haben sich für das Berufsbild Einzelhandelskauffrau/-mann entschieden.Um den Jugendlichen einen reibungsfreien und motivierenden Einstieg in ihre Ausbildung zu ermöglichen, hatten Gabriele Kleen, HR-Managerin bei DRIVER, und Christian Heckmann, Ausbildungsverantwortlicher bei der Pirelli Deutschland GmbH, eine zweitägige Einführungsveranstaltung konzipiert. Sie fand unter ihrer Leitung am gemeinsamen Firmensitz von Pirelli Deutschland und DRIVER in Breuberg statt.Dazu reisten auch die Ausbilder aus jenen Filialen des Unternehmens an, in denen die Jugendlichen ihre Ausbildung absolvieren werden. Denn die DRIVER Reifen und Kfz-Technik GmbH betreibt bundesweit 77 Niederlassungen. Die lokalen Ausbilder und ihre Schützlinge erwartete ein vielfältiges Programm. Nach der Vorstellung des Unternehmens DRIVER wurde in Gesprächsrunden und Gruppenarbeiten erörtert, welche Erwartungen die Mitglieder der beiden Gruppen aneinander sowie grundsätzlich an die Ausbildungszeit haben. Die Jugendlichen wurden über ihre Rechte und Pflichten während der Ausbildung informiert und erhielten nützliche Tipps, wie sie die lernintensiven Jahre möglichst stressfrei meistern können.Weitere Programmpunkte waren eine Führung durch das hochmoderne Pirelli Werk in Breuberg, aufschlussreiche Reifen- und Energie-Schulungen sowie die Präsentation des Simulator-Systems PLAY. Die virtuelle Lerneinrichtung ist 16 Meter lang und sechs Meter hoch. Darin lernen Auszubildende mithilfe aufwendiger Simulationen, Hightech-Produktionsanlagen zu warten und Störungen zu beheben."Junge Menschen in zukunftsträchtigen Berufen auszubilden ist für uns eine Selbstverpflichtung, der wir seit etlichen Jahren sehr gerne und engagiert nachkommen", betont Thorsten Schäfer, Geschäftsführer der Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH. "Zumal wir nur dadurch sicherstellen können, auch künftig unseren kontinuierlichen Bedarf an Fachkräften abzudecken. Ich verspreche unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine erstklassige Ausbildung und wünsche ihnen für die kommenden Jahre viel Erfolg und Freude."Für das Ausbildungsjahr 2020 sucht die Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH wieder Auszubildende. Weiterführende Informationen erhalten interessierte Schülerinnen und Schüler im Internet unter https://www.drivercenter.eu/...