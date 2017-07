10. PFF Jahrestreffen: Pirelli feiert mit Porsche Fans

Regen hin, Sturm her: Trotz des schlechten Wetters reisten am vergangenen Samstag (01. Juli) viele Fans von Porsche Sportwagen aus ganz Deutschland nach Böblingen bei Stuttgart. Dort fand auf dem Gelände der MOTORWORLD, dem bekannten Raum für mobile Leidenschaft, das zehnte PFFJahrestreffen statt. Ausrichter des schon traditionellen Events ist das von Andreas Bippes im Jahr 2000 gegründete Porsche Fahrer Forum PFF, Europas größte unabhängige Porschegemeinschaft. Auf ihrer Online-Plattform PFF – unabhängiges Porsche Magazin & Forum ( www.pff.de ) informieren sich monatlich rund 200.000 Besucher über Porsche Themen und tauschen Erfahrungen aus.Rund 5.000 Porsche Begeisterte feierten auf dem Areal der MOTORWORLD das zehnjährige Jubiläum des PFF-Jahrestreffens. Über 700 von ihnen waren mit ihren Porsche Sportwagen unterschiedlichster Jahrgänge angereist und formierten die Oldtimer, Youngtimer und Neuwagen zu einer einmaligen Ausstellung. Beim diesjährigen Concours d´Elégance bewunderten die Gäste unter anderem besondere Modelle wie einen weißen 911E Targa, einen silbernen 993 4S Targa, einen silbernen Spyder 981 GT, einen weißen 997 S Kompressor sowie einen goldenen 997 Turbo Edition China.Der italienische Premiumhersteller Pirelli begleitete den Event als offizieller Premium-Partner. Der Reifenkonzern arbeitet in der Erstausrüstung seit langem mit dem Sportwagenhersteller zusammen. Für Modelle wie den Porsche 911, den Boxster, den Panamera, den Macan und den Cayenne entwickeln Ingenieure von Pirelli und Porsche individuell auf die einzelnen Modelle abgestimmte Ultra-Hochleistungsreifen. Auf dem PFF-Jahrstreffen präsentierte Pirelli aber nicht nur von Porsche freigegebene (homologierte) Ultra High Performance-Reifen für neue Modelle, sondern auch Classic-Reifen für Old- und Youngtimer. Denn zur Freude vieler Eigentümer älterer Porsche Sportwagen produziert Pirelli seit 2016 auch Reifen für Klassiker aus Zuffenhausen. Deren Profilbilder gleichen denen der Original-Reifen von einst und verhelfen historischen Sportwagen zu einem bis ins optische Detail stimmigen Auftritt. Doch abgesehen vom Retro-Look handelt es sich bei den Klassik-Reifen um leistungsstarke Hightech-Pneus. Für ihre Produktion nutzt Pirelli moderne Konstruktions- und Mischungstechnologien. Auch die Karkassen der neu aufgelegten Porsche Reifen gleichen in ihrem Aufbau denen aktueller Pirelli Premiumreifen.Aktuell verfügt Pirelli über 161 Reifen-Empfehlungen von Porsche für Modelle der Baujahre 1959 bis 2006 sowie weitere 131 Empfehlungen für Winterreifen. Konkret: Pirelli baut passende Reifen für die Baureihen 356 (B und C), Boxster (986), 911 (Ur- bzw. FModell, G-Modell, 964, 993 und 996) und 914 sowie die Transaxle-Baureihen 924, 928, 944 und 968.Viele Gäste des PFF-Jahrestreffen nutzten die Gelegenheit, sich über diese spezielle Reifen-Kollektion von Pirelli zu informieren. Voll auf ihre Kosten kamen auch jene, die sich aus berufenem Munde über die Historie von Porsche informieren wollten. Mit zahlreichen Geschichten und Anekdoten unterhielten Rennsportlegende Hans Herrmann, der ehemaligen Porsche Rennfahrer Eberhard Mahle, der Ingenieur und ehemaligen Porsche Motorsport Chef Hans Mezger sowie der ehemalige Porsche-Rennfahrer und -Techniker Günter Steckkönig die Besucher bestens.Am Ende eines ereignisreichen Tages waren sich alle einig: Der Besuch hat sich gelohnt. Es lag wieder viel Benzin und und noch mehr Mythos Porsche in der Luft.