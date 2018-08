Pioneer wird mit drei EISA-Awards Best Product 2018-2019 ausgezeichnet

Pioneer ist hoch erfreut, mitteilen zu können, dass der neue Pure Audio Verstärker A-40AE, der Netzwerk Mehrkanal-Receiver VSX-933 und der HiRes Digital Audio Player XDP-02U von der European Imaging and Sound Association (EISA), Europas größter Organisation von Fachjournalisten aus dem Multimediabereich, mit dem EISA-Award Best Product 2018-2019 ausgezeichnet wurden.



In der EISA sind 53 Audio-, Mobilelektronik-, Video- und Fotozeitschriften aus 25 Ländern weltweit zusammengeschlossen. Eine aus den Chefredakteuren aller EISA-Mitgliedszeitschriften bestehende Jury wählt alljährlich herausragende AV-Produkte und -Technologien in vielen Kategorien aus.



"Der EISA-Award gilt als wichtigste Auszeichnung in der Unterhaltungselektronik. Die Anerkennung für gleich drei unserer Produkte ist eine Bestätigung für unsere konsequente Ausrichtung auf Klang- und Produktqualität", erklärt Jürgen Timm, PR- & Product Manager bei Pioneer & Onkyo Europe GmbH. "Der Pure Audio Verstärker A-40AE stellt ein außergewöhnliches Preis-/Leistungsangebot für den HiFi-Einsteiger dar und ist idealer Grundstein für eine richtig gut klingende Anlage. Der Mehrkanal-Receiver VSX-933 wiederum definiert den Standard seiner Klasse und bietet Vollausstattung für das Heimkino, und der Digital Audio Player XDP-02U mit seiner aufwendigen Technik im kompakten Taschenformat erfüllt auch die anspruchsvollsten audiophilen Bedürfnisse unserer Kunden unterwegs wie zuhause.“

