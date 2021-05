Ralph Morgenstern wird Schirmherr der queeren Berliner Online-Plattform PINK.LIFE

Der Moderator, Sänger und Schauspieler Ralph Morgenstern ist Schirmherr der Online-Plattform PINK.LIFE. Seit Januar bietet das Leuchtturmprojekt unter pinkdot-life.de der queeren Berliner Kunst-, Performance- und Kulturszene eine virtuelle Bühne. Als Schirmherr unterstützt Ralph Morgenstern nun die Vision von PINK.LIFE, queere Kunst in Zeiten der Isolation wieder sichtbar zu machen. Das Projekt ist gefördert von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.Begeistert von der Initiative, erklärte sich Ralph Morgenstern bereit die Schirmherrschaft von PINK.LIFE zu übernehmen:Seit dem Launch der Online-Plattform haben bereits über siebzig Künstler*innen und Kreative ihre Werke auf pinkdot-life.de präsentiert.Besonders wichtig ist dem Schauspieler die Bedeutung von Kunst und Kultur für queere Lebensweisen. Durch die Coronakrise haben nicht nur zahlreiche LSBTIQ-Kreative Auftritts- und Ausstellungsmöglichkeiten verloren, sondern auch essentielle Begegnungsräume und Safe Spaces. Ralph Morgenstern unterstützt deshalb den Ansatz von PINK.LIFE queere Künstler*innen in den Mittelpunkt zu stellen, da sich diese Minderheit in Pandemiezeiten in einer besonders prekären Lage befindet.erklärt Morgenstern.Damit bezieht er sich auch auf die Spenden-Funktion: Auf PINK.LIFE können Besucher*innen der Seite über ein „Soli-Ticket“ Spenden abgeben – 100 Prozent der Einnahmen gehen an die Künstler*innen.Der Name Ralph Morgenstern steht für sichtbare Nonkonformität, für lustvolle Queerness und unübersehbare Präsenz im Theater, auf der Leinwand und auf Fernsehbildschirmen. Diese Qualitäten machen ihn zum idealen Botschafter von PINK.LIFE:sagt Bastian Peters, Initiator und Künstlerischer Leiter von PINK.LIFE.Ina Rosenthal, Geschäftsführerin von PINK.LIFE, betont: