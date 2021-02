Buchpremiere auf PINK.LIFE am 1. März: Debütroman „Fromme Wölfe“ von Kevin Junk (Querverlag)

Die queere Online-Plattform PINK.LIFE präsentiert am Montag, den 1. März 2021 die Buchpremiere des Debütromans von Kevin Junk „Fromme Wölfe“. Die Premiere findet um 18 Uhr in Form einer Video-Lesung statt, die sich Nutzer*innen auf der Online-Plattform unter pinkdot-life.de anschauen können.Der Autor Kevin Junk wird einen zwanzigminütigen Ausschnitt aus seinem Erstlingswerk vorlesen. Der Roman entführt die Leser*innen in eine Club-Nacht, in der für die Protagonist*innen alles im Rausch verschwimmt – der Club zur Kulisse für Freundschaften, Affären und Sehnsüchte wird.Die Online-Premiere findet in Kooperation mit dem Querverlag statt, Deutschlands einzigem lesbisch-schwulen Buchverlag. PINK.LIFE ist ein Projekt der PINKDOT gGmbH und seit Januar 2021 die neue Online-Plattform für die queere Berliner Kunst- und Kulturszene.Das Ziel von PINK.LIFE ist die verschiedenen Berliner LSBTIQ-Communities in Zeiten der Isolation wieder zusammenbringen. Das Leuchtturmprojekt bringt die Bühne deswegen ins Netz und schafft neue, digitale und innovative Wege queere Kunst und Literatur in der Coronakrise zu präsentieren und zu unterstützen: Auf PINK.LIFE stellen Berliner Künstler*innen der LSBTIQ-Community ihre Arbeit vor und erhalten 100 Prozent der Spenden, die Besucher*innen über ein „Soli-Ticket“ abgeben.Die Video-Lesung mit Kevin Junk ist die erste exklusive Premiere auf PINK.LIFE und damit auch ein erster Meilenstein des jungen und ambitionierten Projekts.