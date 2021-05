CrazyChair Hängesessel und Hängematten für Haus und Garten.

Der Platzbedarf auf Balkon, Terrasse oder Grundstück ist oft entscheidend, wenn die Wünsche an ein Plätzchen zum Relaxen getroffen werden. Die Kollektion von CrazyChair bietet hier eine Vielzahl an Modellen und Farben.



Der Hängesessel ONE ist die kleine Wellness-Oase für eine Person. Das schwebende Sitzen vermittelt Leichtigkeit und die Sitzergonomie entlastet den Rücken spürbar, bereits nach wenigen Minuten. Je nach Sitzgewohnheit, lassen sich Sitzneigung, Armlehnen und Fußteil einfach stufenlos verstellen. Auch das Reinsetzen bzw. Aufstehen ist ganz einfach und sicher, für alle Personen, ob jung oder alt, leicht oder schwer. Die TÜV-geprüfte Sitzbelastung von 150kg sollte ebenso überzeugen, wie die Zertifizierung vom Institut Gesunder Rücken (IGR). Eine perfekte Wellness-Oase für den kommenden Sommer und das ganze Jahr.



Die Hängematten von CrazyChair gibt es von platzsparenden 1-Personen Versionen (CLIPPER + SLIMLINE mit je 150kg Tragfähigkeit), der 2-Personen Modelle (COMBO + OYSTER mit je 250kg Liegebelastung) bis hin zum familien-freundlichen Daybed DIVAN, was Platz und Gewicht für 3 Erwachsene bietet.



Das spezielle Design und der ausgeklügelte Formschnitt bieten ein Höchstmaß an Kippstabilität und Liegekomfort. Auch das leichte und sichere Ein- und Aussteigen verblüfft die Benutzer immer wieder aufs Neue, was gerade ältere und schwere Personen zu schätzen wissen. Die TÜV-geprüften Hängematten sind wetterfest, pflegeleicht und langlebig.



Die Ständer für Hängesessel und Hängematten fertigt CrazyChair nur aus Edelstahl. Es gibt verschiedene Modelle, die optisch und technisch auf die unterschiedlichen Produkte passend abgestimmt sind. Edelstahl ist das Material der Wahl, denn es ist wetterfest, kann ganzjährig draussen bleiben (kein lästiges Wegräumen im Winter erforderlich) und behält bei etwas Pflege auch über viele Jahre sein gutes Aussehen. Bei Sicherheit und Belastbarkeit kennt CrazyChair keine Kompromisse. Für ungetrübten Genuss auf Dauer, kann man sich auf Edelstahl und die Verarbeitung durch handwerkliches Können verlassen.



Die CrazyChair Kollektion wird seit 20 Jahren in Deutschland produziert. Als Familienunternehmen gestartet, sind die Inhaber auch weiterhin aktiv tätig. Durch die konsequente Beibehaltung des Produktions-Standort Deutschland haben sich über die Jahre viele positive Entwicklungen ergeben, die heute immer mehr an Bedeutung haben. Also keine langen Transportwege und deutliche Reduktion von Umweltbelastungen. Außerdem werden heimische Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen. Es werden nur Materialien aus sicheren Quellen und von zuverlässigen Lieferanten verwendet. Für CrazyChair ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie.



Für die Kunden bedeutet es: Ungetrübter Outdoor-Einsatz, gesichert durch die Verarbeitung wetterfester Materialien, denen Regen, Sonne/UV, Salz-/ Meerwasser und Schnee nichts ausmachen. Auch die Farben bleiben nach vielen Jahren attraktiv im Aussehen.



Die Referenzen bestätigen die besonderen CrazyChair Qualitäten. Dazu zählen viele tausend Endverbraucher im In- und Ausland, namhafte Kreuzfahrtunternehmen, wie z.B. AIDA Cruises und TUI Cruises, deren Flotten seit 15 Jahren mit Hängematten von CrazyChair ausgestattet werden, Wellnesshotels und öffentliche Bereich, wie Landesgartenschauen, die ihre Besucher/Innen darin zur Entspannung einladen.



Das Qualitätsversprechen von CrazyChair, verbunden mit der konsequenten Herstellung in Deutschland, hat sich bei anspruchsvollen Kunden etabliert.



Während Corona-Zeiten immer verfügbar. So erfreuten sich die Kunden über schnelle Bestellabwicklungen mit kurzen Lieferzeiten, was durch die Produktion in Deutschland ermöglicht wurde.

