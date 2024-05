Saisonbeginn am Pilatus: Es locken top Aussichten und viele Erlebnisse

Ein naturnahes Abenteuer für Jung und Alt sind die von Juni bis Oktober stattfindenden Steinbock-Safaris. In Begleitung erfahrener Guides geht es kurz nach Sonnenaufgang auf Erkundungstour ins Reich der Pilatus-Steinböcke. Dabei beobachten die Teilnehmenden die beeindruckenden Tiere mit etwas Glück ganz aus der Nähe und gewinnen faszinierende Einblicke in ihr Leben.Himmlische Aussichten erwarten Sterngucker:innen bei den Astronomieabenden: Unter kompetenter Anleitung schauen sie durch professionelle Teleskope in den Nachthimmel über Luzern.In luftige Höhen geht es diesen Sommer und Herbst auf der Fräkmüntegg für Junge und jung gebliebene Gipfel- und Wipfelstürmer:innen. Während sie im Seilpark auf zehn verschiedenen Parcours ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können, verspricht der Flug im Dragonglider ein entspanntes Vergnügen. Nach einem gemütlichen Grillabend schwebend im eigenen Himmels- respektive Baumzelt einschlafen – das können Gäste von Juni bis August jeweils am Wochenende in den «Tree Tents» auf der Fräkmüntegg.Ein besonderes Bergerlebnis in exklusivem Rahmen – mit Bergfahrt und zeitlich flexibel serviertem Abendessen sowie einer extra Talfahrt um 22.15 Uhr jeweils an Samstagen.Nach einer Übernachtung auf dem Pilatus geht es begleitet von Expertinnen und Experten auf eine frühmorgendliche Erkundungstour der Steinbockkolonie am Pilatus.Nach einem genussvollen Grillabend schläft man auf der Fräkmüntegg mitten in der Natur im Baumzelt (Tree Tent). Jeweils am Wochenende.Wunderschöne Wege, tolle Aussichten und eine familiäre Atmosphäre machen den Lauf, der sich für (Berg-)Laufanfänger:innen und erfahrene Trailrunner:innen eignet, zu einem einmaligen Erlebnis.Sternenbeobachtung unter fachkundiger Anleitung inklusive Abendessen und Übernachtung.