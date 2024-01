Pilatus Job Days 2024: Pilatus-Bahnen AG öffnet Türen für Traumjobs im Tourismus

Die Pilatus-Bahnen AG lädt am 10. und 11. März 2024 zu den Pilatus Job Days 2024 ein. Die Veranstaltung bietet Interessierten die Gelegenheit, Einblicke in die vielfältigen Arbeitswelten des Unternehmens zu erhalten. Teilnehmende haben die Möglichkeit, sich über aktuelle Jobangebote zu informieren, direkt mit Mitarbeitenden der Pilatus-Bahnen AG in Kontakt zu treten und mehr über die spannenden Projekte des Unternehmens zu erfahren.Die Pilatus Job Days richten sich an erfahrene Fachleute, Berufseinsteigerinnen, Studierende und Quereinsteigerinnen, die ihre berufliche Laufbahn in der dynamischen Tourismusbranche gestalten möchten. Die Veranstaltung bietet informative Präsentationen über die Berufsfelder in der Gastronomie/Hotellerie, bei den Bahnen, im Seilpark und bei der Kasse sowie Gästebetreuung. "Die Pilatus-Bahnen AG ist stolz darauf, eine Schlüsselrolle in der Tourismusbranche einzunehmen und engagierte Fachkräfte zu suchen, die mit uns die Zukunft gestalten wollen. Die Pilatus Job Days sind eine einzigartige Gelegenheit, das Unternehmen persönlich kennenzulernen und erste Luft bei der Pilatus-Bahnen AG zu schnuppern", sagt Sandra Theiler, Leiterin Personal bei der Pilatus-Bahnen AG.Interessierte können sich für die Teilnahme an den Pilatus Job Days auf der offiziellen Website anmelden: www.pilatus.ch/jobdays Tobias Thut, Leiter Marketing & Verkauf – tobias.thut@pilatus.ch T 041 329 11 27