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Pilatus-Bahnen AG Schlossweg 1 6010 Kriens, Schweiz http://www.pilatus.ch
Ansprechpartner:in Frau Laura Arnold +41 41 329 11 11
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Neu Nostalgie Sonnenaufgangsfahrt

(lifePR) (Kriens, )
Die Nostalgie Sonnenaufgangsfahrt auf den Pilatus verbindet historische Bahntechnik mit einem unvergesslichen Naturerlebnis. Mit der über 80 Jahre alten Zahnradbahn fahren die Gäste in den frühen Morgenstunden auf den Luzerner Hausberg und erleben dort einen spektakulären Sonnenaufgang über den Alpen.

Historisches Bahnerlebnis mit Gipfelfrühstück

Die Fahrt erfolgt mit einem historischen Triebfahrzeug der steilsten Zahnradbahn der Welt und bietet Eisenbahn- sowie Naturliebhaber:innen ein besonderes Erlebnis. Auf dem Gipfel angekommen, geniessen die Gäste den Sonnenaufgang über dem Vierwaldstättersee, bevor ein reichhaltiges Frühstück im Restaurant Bellevue serviert wird.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Reservation. Die Online-Buchung ist bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung erforderlich.

Ort: Abfahrt ab Alpnachstad bis Pilatus Kulm
Termine: Ausgewählte Daten im September und Oktober
Inbegriffen: Historische Bergfahrt, Gipfelfrühstück und Talfahrt

Sichern Sie sich Ihren Platz und erleben Sie den Sonnenaufgang auf dem Pilatus im historischen Ambiente. Alle Termine und weitere Informationen unter pilatus.ch.

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