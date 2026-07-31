Neu Nostalgie Sonnenaufgangsfahrt
Historisches Bahnerlebnis mit Gipfelfrühstück
Die Fahrt erfolgt mit einem historischen Triebfahrzeug der steilsten Zahnradbahn der Welt und bietet Eisenbahn- sowie Naturliebhaber:innen ein besonderes Erlebnis. Auf dem Gipfel angekommen, geniessen die Gäste den Sonnenaufgang über dem Vierwaldstättersee, bevor ein reichhaltiges Frühstück im Restaurant Bellevue serviert wird.
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Reservation. Die Online-Buchung ist bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung erforderlich.
Ort: Abfahrt ab Alpnachstad bis Pilatus Kulm
Termine: Ausgewählte Daten im September und Oktober
Inbegriffen: Historische Bergfahrt, Gipfelfrühstück und Talfahrt
Sichern Sie sich Ihren Platz und erleben Sie den Sonnenaufgang auf dem Pilatus im historischen Ambiente. Alle Termine und weitere Informationen unter pilatus.ch.