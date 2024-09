Ionescos „Die kahle Sängerin“ geht auf Deutschlandtournee – Tickets online bei Pick a Seat erhältlich

Der französische Dramatiker Eugène Ionesco schuf mit „Die kahle Sängerin“ (türkisch „Kel Diva“) ein Meisterwerk des Absurden Theaters. Vom 14. bis 19. September wird dieses Werk in einer aufsehenerregenden Produktion auf Deutschlandtournee gehen. In den Hauptrollen stehen die türkischen Schauspielgrößen Haluk Bilginer und Zuhal Olcay, die nach jahrelanger Pause wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Inszeniert von der renommierten türkischen Theatergruppe Oyun Atölyesi, ist das Stück in der Türkei bereits restlos ausverkauft. Tickets für die Deutschlandtermine sind ab sofort über pickaseat.com erhältlich.Unter der Regie von Muharrem Özcan sind neben Bilginer und Olcay auch weitere hochkarätige Darsteller zu sehen: Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız und Kıvanç Kılınç. „Die kahle Sängerin“ zählt mittlerweile zu den beliebtesten Inszenierungen von Oyun Atölyesi, und die Aufführungen in Deutschland werden mit großer Spannung erwartet.Das Stück, das Ionesco 1950 schrieb, thematisiert auf satirische Weise die absurde und sinnentleerte Kommunikation im modernen Leben. Mr. und Mrs. Smith, ein typisch englisches Ehepaar, führen mit ihren Gästen, den Martins, sinnlose Gespräche, die zunehmend ins Absurde und Chaotische abgleiten. Das Stück hinterfragt die Logik und die Sinnhaftigkeit menschlicher Kommunikation und regt das Publikum zum Nachdenken an.Die Inszenierung basiert auf der Übersetzung von Hasan Anamur. Für das Bühnenbild und das Lichtdesign zeichnet Kerem Çetinel verantwortlich, die Kostüme stammen von Makbule Mercan, die Musik von Tolga Çebi und die Choreografie von Utku Demirkaya.der Tournee wird das Stück in den folgenden Städten auf Türkisch aufgeführt:- Duisburg: 14. September- Offenbach am Main: 15. September- Berlin: 17. September- Esslingen am Neckar: 18. September- Mannheim: 19. SeptemberDie Produktion hat bereits mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter die Afife Theatre Awards 2024, die İsmet Küntay Theatre Awards 2024 und die Yeni Theatre Magazine Labour and Achievement Awards, wo sie als erfolgreichste Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet wurde.Weitere Informationen und Ticketkäufe sind unter pickaseat.de möglich.