Wenig Energie, große Wirkung!

eine gewöhnliche 220 – 240V Haushaltsteckdose reicht

praktisch keine Vorwärmzeit: einfach einschalten und genießen

kurze Anwendungsdauer: 30-45 Minuten genügen, um die optimale Wirkung der Infrarot-Wärmeanwendung zu erhalten

nur eine Sitzung pro Anwendung (im Vergleich zu anderen Wärmeanwendungen mit 2-3 Gängen),

keine Leerläufe zwischen den Anwendungen

keine Nachlaufzeit: nach der Anwendung benötigt die Kabine keine Energie zur Abkühlung oder ähnlichem

Steigende Energie- und Strompreise betreffen alle Haushalte. Umso entscheidender ist es in der aktuellen Lage,zum Einsatz zu bringen.Gerade in Zeiten mit erhöhtem Stress ist es wichtig, auf die Gesundheitsvorsorge und ausreichende Entspannung zu achten. Mit den Physiotherm Produkten können Sie guten Gewissens genießen, entspannen, die Gesundheit unterstützen und Stress reduzieren, ohne dabei viel Energie zu verbrauchen.Eine Infrarotkabine benötigt bei einer 30-minütigen Anwendung durchschnittlich 0,5 Kwh elektrischen Strom. Dies entspricht bei einem Kilowattpreis von z.B. 0,60 Euro einem Energiepreis von nur ca. 30 Cent je Anwendung. Derder Physiotherm Infrarotkabine ist dabeiund dafür noch viel entspannender.Niedertemperatur-Infrarotkabinen werden an eine gewöhnliche Haushaltssteckdose (230 V) angeschlossen und verbrauchen sehr wenig Strom (weniger als ein Bügeleisen).– bei einem Strompreis von 15 Cent/kWh bzw. 22 Cent/kWh.ca. 1.400 Watt – 1,050 kWh – 0,16 € pro Anwendung (bzw. 0,23)ca. 1.500 Watt – 1,125 kWh – 0,17 € Cent pro Anwendung (bzw. 0,25)Hier wird Starkstrom benötigt. (380 V, eigener Anschluss)Der Stromverbrauch ist um einiges höher und zusätzlich ist hier die Zeit für das Vorheizen der Sauna zuberücksichtigen.Bsp. Sauna: 8.000 Watt – 45 MinutenSaunagang – 0,90 €Draus ergeben sich folgende Vorteile einer Infrarotkabine aus energietechnischer Sicht: