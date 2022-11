Wellness meets Lifestyle und Komfort:

Neues Highlight von Physiotherm – die exklusive Luis Trenker Kabine

Das Infrarot Erfolgsunternehmen Physiotherm hat gemeinsam mit dem Mode & Lifestyle Label Luis Trenker eine besondere Infrarot-Liegekabine für gesundheitsorientierte Kunden mit einem hohen Design- und Qualitätsanspruch, für gehobene Wellnessanbieter und für die Hotellerie aus den Alpenregionen Österreichs, Südtirols, Deutschland und der Schweiz entwickelt.



Ausgestellt wurde das exklusive und mit 420 Stück limitierte Modell erstmalig auf der Internationalen Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie in Bozen und war im Anschluss auf der "Alles für den Gast" Messe in Salzburg zu sehen. Ab Dezember ist die Kabine für Kunden bei Physiotherm verfügbar.



Das einzigartige Design, mit nostalgischem Bild aus dem Film „Liebesbriefe aus dem Engadin“ an der Innenwand, ausgewählten Materialien aus grauer Fichte, einem Ski als Türgriff und weicher Polsterung in Beige, gepaart mit der bewährten und patentierten Physiotherm SENSOcare® Niedertemperaturtechnik macht diese Kabine zu einem besonderen Wohlfühlerlebnis.



Bereits 2009 entstand im Zuge einer Kollaboration die erste Luis Trenker Kabine. Sie wurde über 800 Mal verkauft. Nach dem grandiosen Erfolg war es für die Partner naheliegend, ein neues, noch besser in den Zeitgeist passendes Modell, gemeinsam zu entwickeln.



Als Innovationsführer im Bereich Infrarotwärmeanwendungen steht Physiotherm für Gesundheit, hohe Qualität und Wohlbefinden. Gepaart mit den Attributen des Labels Luis Trenker mit Bezug auf die Bergwelt, Freiheit und Design ist es gelungen, ein Produkt zu schaffen, das höchsten Komfort mit moderner Infrarottechnik und edlem Style paart.