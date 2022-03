Physiotherm Hausmesse 2022

Schauen Sie vorbei und sichern Sie sich exklusive Rabatte

Der Frühling steht vor der Tür & im Zeichen von Regeneration – so wie bei uns im Hause Physiotherm.



Wir laden Sie herzlich ein, uns im Herzen unseres Unternehmens zu besuchen: Reservieren Sie jetzt bis zum 31.03.2022 einen VIP-Termin in einem unserer Beratungscenter.



Lassen Sie sich in der Hausmesse inspirieren. Erfahren Sie, wie Sie Infrarot nutzen, um Ihre Wellnessmomente zu gestalten. Wir helfen Ihnen gerne mit allen Informationen und klären Ihre Fragen.



Zum Verbessern Ihrer Vitalität durch Infrarot kommen Ihnen die Messerabatte zugute: So erhalten Sie 10 % Rabatt auf die Ergo Balance-Linie und 5 % Hausmessebonus. Zahlen Sie voraus, sparen Sie weitere 3 % auf ihre Infrarotkabine zur Wärmebehandlung.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!