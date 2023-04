Abendveranstaltung mit Stargast Hans Sigl zur Präsentation von neuer Infrarot-Liegekabine

„Tirol meets Südtirol“ - Physiotherm und das Modelabel Luis Trenker feiern Kooperation

Am 13.04.2023 wurde unter dem Motto „Tirol meets Südtirol“ die Kooperation vom Infrarot Erfolgsunternehmen Physiotherm und dem Mode & Lifestyle Label Luis Trenker mit Stargast Hans Sigl gefeiert. Der Anlass wurde auch genutzt, um die exklusive Infrarotkabine der Luis Trenker Edition 2.0 offiziell vorzustellen.



Diese besondere Infrarot-Liegekabine wurde gemeinsam für gesundheitsorientierte Kunden mit einem hohen Design- und Qualitätsanspruch, für Wellnessanbieter und für die Hotellerie aus den Alpenregionen Österreichs, Südtirols, Deutschland und der Schweiz entwickelt.



Die Vorstellung fand vor 150 geladenen Gästen und Partnern aus der gehobenen Hotellerie, Politik, Wirtschaft und den Medien im kürzlich modernisierten Physiotherm Schauraum in Thaur statt.

Nach dem Erfolg des Vorgängermodells Luis Trenker Edition Version 1.0, mit über 800 verkauften Modellen, wird die neue Version 2.0 nun in der streng exklusiven und limitierten Auflage von 425 Stück hergestellt.



Durch den Abend führte die in Tirol bekannte Moderatorin Denise Neher. Es sprachen Gastgeber, Geschäftsführer und Inhaber von Physiotherm, Ing. Josef Gunsch mit Kooperationspartner Michi Klemera, Gründer und Eigentümer des alpinen Fashion & Lifestyle-Labels Luis Trenker und Special Guest „Bergdoktor“ Hans Sigl zu den Themen Gesundheit, Lifestyle und Design.



Ing Josef Gunsch: „Das Ziel von Physiotherm ist und bleibt es, Menschen gesünder und dadurch glücklicher zu machen“.

Die Bodenständigkeit und der hohe Qualitätsanspruch seien die Gründe, warum Physiotherm und das Fashion & Lifestyle-Labels Luis Trenker als Marken harmonieren, so Michi Klemera.



Hans Sigl, Schauspieler und bekanntester TV-Arzt der Alpenwelt erzählte von seiner Zeit als Pfleger im Zivildienst an der Innsbrucker Klinik, über den Feelgood-Charakter der Serie „Bergdoktor“, warum ihn Menschen immer ihre Krankengeschichte anvertrauen wollen und erklärte seinen Bezug zu Wellness und Gesundheit.



Diese Abendveranstaltung war gleichzeitig der Startschuss für den offiziellen Verkaufsstart der neuen Luis Trenker 2.0. Infrarotkabine. Zu den Besonderheiten der Kabine gehören unter anderem das einzigartige Design, mit nostalgischem Bild aus dem Film „Liebesbriefe aus dem Engadin“ an der Innenwand, ausgewählte Materialien aus grauer Fichte, ein Retro-Ski als Türgriff, ein extra großes Farblicht, teils ausgepolsterte Wände und edle Bowers & Wilkins Lautsprecher. Gepaart mit der patentierten Physiotherm SENSOcare® Niedertemperaturtechnik bietet diese Kabine ein besonderes Wohlfühlerlebnis.