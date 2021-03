Fitness in der Krise - Was tun, wenn auch sportlich der Lockdown droht?

.



Corona hat den Alltag der Menschen aus den Angeln gehoben. Sich unter diesen Bedingungen fit zu halten, ist eine Herausforderung. Mit professionellem Coaching bietet der Bodybuilder und Fitness-Experte Chang-Hun Chung Auswege aus der Fitness-Krise.



Körperliche Fitness, sei es in Dimensionen für den Hausgebrauch, als Ausgleich für Arbeitsstress und kleine Ernährungssünden oder auf professionellen Bahnen, im Bodybuilding, lebt von Ausdauer und Kontinuität. „Ohne Schweiß, kein Preis“, werden auch Freizeitsportler unumwunden eingestehen müssen. Auch wenn dabei im Allgemeinen vor allen Dingen der innere Schweinehund im Wege steht, sind es aktuell ganz andere Herausforderungen, denen Fitnesssportler sich stellen müssen. Dank Corona befindet sich auch die individuelle Fitness in der Krise.



Seit Beginn der Pandemie gehörten Fitnessstudios zu den Einrichtungen, die mit am härtesten von den beschlossenen Einschränkungen des Alltags getroffen wurden und mit ihnen natürlich auch die rund 10 Mio. Mitglieder, die mehr oder weniger regelmäßig in fast 10.000 deutschen Fitnessclubs trainieren. Nach den seit Anfang März geltenden aktuellen Verordnungen darf bisher nur in Schleswig-Holstein individuelles Fitnesstraining in Studios durchgeführt werden. In den anderen Ländern ist „kontaktfreier Individualsport“ frühestens ab 22. März und dann auch nur unter strengen Auflagen denkbar.



„Das individuelle Training für Monate auf Eis zu legen, ist für Profis und ambitionierte Freizeitsportler keine Option“, weiß Chang-Hun Chung, Trainer der Marke Physiques Unlimited und selber seit 2007 vielfach international ausgezeichneter Bodybuilder. „Personal Training und Coaching bieten die Möglichkeit, Trainingsausfälle zu vermeiden und auch unter den aktuell besonderen Bedingungen die eigene Motivation aufrecht zu erhalten.“



Als lizenzierter und zertifizierter Sport-, Fitness- und Motivationstrainer sowie als Ernährungsberater bietet Chang-Hun Chung mit Physiques Unlimited eine umfangreiche Auswahl an Trainings- und Beratungseinheiten im Personal Coaching. Dabei steht der Gewinner der deutschen Meisterschaft 2019 der International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) seinen Kunden im Raum Essen nicht nur – unter geltenden Beschränkungen – persönlich als Trainer und Berater zur Seite, sondern nutzt sein langjährig erworbenes Know how und seine Leidenschaft für den Sport und gesunde Ernährung bundesweit in Online-Coaching, Video-Chats und im 24/7 WhatsApp Support.



„Gemeinsam mit meinen Kunden entwickle ich individuell auf ihre Trainingsziele zugeschnittene Trainingspläne, begleite sie persönlich oder virtuell beim Training, berate sie zur passenden Ernährung und unterstütze sie auch bei der Wettkampfvorbereitung“, umreißt Chung sein vielseitiges Angebot. „Dabei geht es nicht nur darum, fachliches Know how zu vermitteln. Ich kann jedoch immer dabei helfen, die Motivation aufrecht zu erhalten und sie über die Durststrecken anzutreiben, die jeder Sportler kennt. Das ist gerade in Zeiten von Corona aber auch für alle Sportler, die vielleicht nicht die Zeit oder Lust haben, sich in überfüllten Fitnessstudios zu quälen, ein großer Gewinn.“

