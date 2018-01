Bei Pflanzen-Kölle gewinnt die lustigste Datepanne zum Valentinstag

Am 14. Februar ist es wieder soweit: Valentinstag, Fest aller Verliebten und Liebenden. Worauf dieser Tag genau zurück geht, ist nicht ganz klar, aber schon im alten Rom wurden Frauen an diesem Tag mit Blumen beschenkt. Heute beschenken sich am Valentinstag weltweit Paare und Menschen, die in besonderer, inniger Beziehung zueinander stehen und zeigen sich so ihre Zuneigung. Sollte er vergessen werden, bahnt sich für manchen ein Drama an. Damit das nicht passiert, findet man bei Pflanzen-Kölle neben Blumen viele weitere zauberhafte Geschenkideen zum Valentinstag, bekommt einen Herzballon für die Liebe geschenkt und kann einen Wellnessgutschein für zwei für die lustigste Datepanne gewinnen.Bei Pflanzen-Kölle finden Liebende zum Valentinstag Pflanzen, Blumen und Sträuße in allen Formen, Farben und Ausführungen. Je nach Wunsch werden die Lieblingsblumen frisch gebunden, geschnitten, gesteckt oder gepflanzt. Im Onlineshop kann der Wunschstrauß auch bequem bestellt werden; mit dem Kennwort „valentin“ werden alle Sträuße ab 20 Euro versandkostenfrei geliefert. Für die Ewigkeit sind naturgetreue Seidenblumen. Sie sehen nicht nur echt und wunderschön aus, sondern halten – wie die Liebe hoffentlich auch – für immer.Für Pflanzenliebhaber, die etwas Besonderes zum Valentinstag suchen, bietet Pflanzen Kölle Garten-Radreisen an. Bei so einer Reise gibt es Einblicke in Parkanlagen und Privatgärten, die exklusiv die Pforten öffnen – ein unvergessliches gemeinsames Erlebnis. Wer sich nicht ganz sicher ist, was gefallen könnte, der verschenkt mit einem Geschenkgutschein die Möglichkeit, sich das Geschenk selbst aussuchen zu können.Zum jedem Valentinstagspräsent, das in einem der Garten-Erlebniswelten von Pflanzen-Kölle erworben wird, wird ein Herzballon verschenkt, der mit einer persönlichen Liebesbotschaft beschriftet und gleich verschenkt werden kann.Neben der einzigartigen Auswahl an Geschenkideen und den exklusiv gefertigten Blumensträußen bietet Pflanzen-Kölle Liebenden zum Valentinstag ein Gewinnspiel. Jeder, der seine lustigste Datepanne einsendet, hat die Chance, einen Wellness-Gutschein für zwei Personen zu gewinnen. Die Geschichten müssen um teilzunehmen bis zum 14. Februar 2018 per Post an Pflanzen-Kölle GmbH & Co. KG, Im Neckargarten 6, 74078 Heilbronn, per Mail an gewinnspiel@pflanzen-koelle.de oder auf Facebook www.facebook.de/pflanzenkoelle eingereicht sein.Weiterführende Informationen auch unter https://www.pflanzen-koelle.de/valentinstag/ und https://www.pflanzen-koelle.de/Appointments/details/event/226/category/Veranstaltungen/store/Pflanzen-K%C3%B6lle+Stuttgart