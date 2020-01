Pressemitteilung BoxID: 781499 (PFERD & REITER)

Der neue PFERD & REITER Katalog 2020 ist da!

43 Jahre Urlaub im Sattel - Deutschland und die Welt

Auf 324 Seiten seines Ganzjahreskatalogs 2020 bietet der Reiterreisen-Spezialist PFERD & REITER wieder eine kaum zu überbietende Auswahl: Über 200 Ziele mit über 500 Reitprogrammen in 63 Ländern.



Erstmals bietet PFERD & REITER zusammen mit der Zeitschrift CAVALLO spezielle Leserreisen an. 2 einmalige Reisen in Island und Südafrika sind in der Form nur für 2020 buchbar. Des Weiteren gibt es im Rahmen der Leserreisen 3 Workshops in Deutschland: Unser Glück kann tölten (Islandpferde), Der Weg ist das Ziel (Westernreitweise) und Feine Hilfen-Spezial (klassische Reitweise).



Wer das Abenteuer liebt, sollte sich in Ecuador die Trails im Lande der Vulkane nicht entgehen lassen. Verschiedene Touren führen entlang beeindruckender Vulkane mit schneebedeckten Gipfeln, über karge Hochebenen bis auf 3600 m Höhe, durch Nebelwald und fruchtbare Täler, bis zum Piñan-See mitten in den Anden. Ebenfalls neu sind z.B. auch das nur ca. 1,5 Stunden von Dublin entfernte Landgut im Herzen Irlands mit herrlicher Cross Country Strecke und Möglichkeiten für Reitunterricht und Ausritte oder eine kleine, aber feine Finnpferde-Zucht in Südkarelien/Finnland. Bei ausgedehnten Ausritten durch die finnischen Wälder und entlang von klaren Seen können Sie die seltenen Schönheiten kennenlernen. Wenn Sie mit nichtreitender Familie/Freunden verreisen möchten, ist das Resorthotel Hausruckwald in Österreich ein wunderbares Ziel zum Reiten und Entspannen. Unterricht in der englischen und der Westernreitweise sowie Ausritte durch die traumhafte Berglandschaft lassen jedes Reiterherz höher schlagen. Nichtreiter kommen beim Mountainbiken, Schwimmen, Wandern, Tennisspielen u.v.m. auf ihre Kosten. Sonne und Strand locken nach Spanien zum Horsemanship in Strandnähe. Im wunderschönen Andalusien erwartet Sie neben der Vermittlungen der Feinheiten in der Kommunikation vom Boden und vom Sattel aus auch etwas ganz Besonders: Berittenes Bogenschießen! Auch Deutschland lockt mit spannenden neuen Reisezielen, z.B. Oberbayern mit Isländern im Voralpenland und Equisthethik mit dem Schwerpunkt auf der Entfaltung von Körpergefühl und –beherrschung, immer mit dem physischen und psychischen Wohl von Pferd und Mensch im Vordergrund.



PFERD & REITER und unsere Partner halten uns an unsere Leitsätze "Fair zum Pferd – Fair zum Reiter – Fair zur Umwelt".

