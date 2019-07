»Die Burg rockt« in Klingenmünster

Popmusik und guter Wein passen nicht zusammen? Von wegen! Jährlich präsentieren die Jungwinzer der Pfalz die Veranstaltung »Die Burg rockt« und begeistern dabei Weinliebhaber genauso wie Fans von Popmusik. Am 23. August von 19 Uhr bis 1 Uhr ist die Burg Landeck in Klingenmünster zum wiederholten Male Veranstaltungsort und verleiht dem Event eine ganz besondere Note.Die 20 Nachwuchstalente der neuen Gruppe »Die Junge Pfalz« präsentieren sich bei der Veranstaltung der Pfalzwein-Werbung mit fruchtigen, sommerlichen Weißweinen und krä6igen Rotweinen. Ob Riesling, Burgunder-Weine, St. Laurent oder außergewöhnliche Winzersekte – »Die Junge Pfalz« hat sich einiges einfallen lassen, um den Besuchern eine Gaumenfreude zu bereiten. Und das alles in Abstimmung mit der Burgküche, denn niemand soll hungrig nach Hause gehen.Für die passenden Beats sorgt die Band 1st class auf der Bühne, die mit Pop-Musik die Burg zum Beben bringen wird. Wein, Popmusik und gutes Essen – das passt eben doch hervorragend zusammen und sorgt für einen Abend der Extraklasse.Angeboten wird ein kostenpflichtiger Shuttle-Transfer zur Burg von den Parkplätzen des Klinikums ab 18 Uhr.Der Kartenvorverkauf startet am 29. Juli, 9 Uhr, unter www.pfalz.de . Der Eintritt kostet 20,55 €, eine Reservierung ist nicht möglich. Es steht lediglich ein begrenztes Kartenkontingent zur Verfügung. Schnell zugreifen!Unterstützt wird die von Pfalzwein organisierte WeinparC von der Sparkasse Südliche Weinstraße und dem Landkreis Südliche Weinstraße anlässlich des 50. Kreisjubiläums.