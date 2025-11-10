Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041866

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee Strandpromenade 6 88690 Unteruhldingen, Deutschland http://www.pfahlbauten.de
Ansprechpartner:in Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee +49 7556 928900
Logo der Firma Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee

Öffentliche Winterführung

03. November 2025 bis 27. März 2026, Di bis Do, Eintritt ab 14:00 Uhr, Beginn der Führung 14:15 Uhr (Ende um 15:00 Uhr)

(lifePR) (Unteruhldingen, )
Nachdem Sie die Ausstellung „Spuren der Pfahlbauer“ in unserem Neuen Museum am See betreten haben, nehmen Sie an einer rund 45-minütigen Führung durch die rekonstruierten Pfahlbauten der Stein- und Bronzezeit Teil. Auf Holzstegen begleiten Sie unsere Guides in die originalgetreu eingerichteten Holzhäuser auf dem Wasser, in denen Sie alles Wichtige über das Leben von damals erfahren: Warum Pfahlbauten? Was aßen die Menschen der Steinzeit? Wie sahen sie aus? Gab es vor 6.000 Jahren schon Kaugummi? Diese und andere spannende Themen erwarten Sie. Fragen erwünscht!

Eine Anmeldung ist für eine „öffentliche Winterführung“ nicht erforderlich – kommen Sie ab 14:00 einfach an der Museumskasse vorbei.

Weitere Informationen: www.pfahlbauten.de

Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Eine Zeitreise über 10.000 Jahre Geschichte erwartet Sie. Entspannen Sie sich. Lassen Sie die Eindrücke auf sich wirken. Nach dem Besuch der neu eröffneten Museumshalle mit den Originalfunden gelangen Sie in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der Sie an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnehmen. Im Anschluss gelangen Sie in die Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit, immer mit großartigem Seepanorama. Hier werden vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden lebendig. Weiter geht es in den Steinzeitzeitparcours mit Pfahlbaukino, in dem Experimentalarchäologen in die Techniken des Hausbaus von damals einführen. Am Ende des Rundgangs entdecken Sie die beiden ersten Pfahlbauhäuser von 1922 mit einer Sonderausstellung zu den Anfängen des Museums – oder Sie vertiefen Ihre Kenntnisse über die Pfahlbauer im Obergeschoss der Museumshalle.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.