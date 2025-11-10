Nachdem Sie die Ausstellung „Spuren der Pfahlbauer“ in unserembetreten haben, nehmen Sie an einer rund 45-minütigen Führung durch die rekonstruiertenTeil. Auf Holzstegen begleiten Sie unsere Guides in die originalgetreu eingerichteten Holzhäuser auf dem Wasser, in denen Sie alles Wichtige über das Leben von damals erfahren: Warum Pfahlbauten? Was aßen die Menschen der Steinzeit? Wie sahen sie aus? Gab es vor 6.000 Jahren schon Kaugummi? Diese und andere spannende Themen erwarten Sie. Fragen erwünscht!Eine Anmeldung ist für eine „öffentliche Winterführung“ nicht erforderlich – kommen Sie ab 14:00 einfach an der Museumskasse vorbei.Weitere Informationen:Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Eine Zeitreise über 10.000 Jahre Geschichte erwartet Sie. Entspannen Sie sich. Lassen Sie die Eindrücke auf sich wirken. Nach dem Besuch der neu eröffneten Museumshalle mit den Originalfunden gelangen Sie in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der Sie an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnehmen. Im Anschluss gelangen Sie in die Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit, immer mit großartigem Seepanorama. Hier werden vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden lebendig. Weiter geht es in den Steinzeitzeitparcours mit Pfahlbaukino, in dem Experimentalarchäologen in die Techniken des Hausbaus von damals einführen. Am Ende des Rundgangs entdecken Sie die beiden ersten Pfahlbauhäuser von 1922 mit einer Sonderausstellung zu den Anfängen des Museums – oder Sie vertiefen Ihre Kenntnisse über die Pfahlbauer im Obergeschoss der Museumshalle.