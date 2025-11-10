Kontakt
Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee Strandpromenade 6 88690 Unteruhldingen, Deutschland http://www.pfahlbauten.de
Ansprechpartner:in Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee +49 7556 928900
Winterführung für angemeldete Gruppen

03. November 2025 bis Ende März 2026, Mo bis Fr (ausgenommen 22. Dezember 2025 bis 06. Januar 2026)

Ihr Besuch beginnt in der Ausstellung „Spuren der Pfahlbauer“ im Neuen Museum am See, in dem einige der schönsten Originalfunde aus dem UNESCO-Weltkulturerbe der Pfahlbauten gezeigt werden. Hier sehen Sie Handwerk und Kunst der Pfahlbauer, Wandmalereien, komplett erhaltene Steinbeile, 5000 Jahre alte Äpfel und den Alleskleber, aus dem man auch Kaugummis herstellte. Im Anschluss erwartet Sie eine rund 45-minütige Führung durch die rekonstruierten Dörfer der Stein- und Bronzezeit (4000-850 v. Chr.). Auf Holzstegen begleiten wir Sie in die originalgetreu eingerichteten Pfahlbauhäuser auf dem Wasser, in denen Sie alles Wichtige über das Leben von damals erfahren.

Eine Anmeldung Ihrer Gruppe ist hier möglich.

Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Eine Zeitreise über 10.000 Jahre Geschichte erwartet Sie. Entspannen Sie sich. Lassen Sie die Eindrücke auf sich wirken. Nach dem Besuch der neu eröffneten Museumshalle mit den Originalfunden gelangen Sie in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der Sie an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnehmen. Im Anschluss gelangen Sie in die Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit, immer mit großartigem Seepanorama. Hier werden vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden lebendig. Weiter geht es in den Steinzeitzeitparcours mit Pfahlbaukino, in dem Experimentalarchäologen in die Techniken des Hausbaus von damals einführen. Am Ende des Rundgangs entdecken Sie die beiden ersten Pfahlbauhäuser von 1922 mit einer Sonderausstellung zu den Anfängen des Museums – oder Sie vertiefen Ihre Kenntnisse über die Pfahlbauer im Obergeschoss der Museumshalle.
