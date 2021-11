Weihnachtsgesenk gesucht - Ortsgeschichte von Uhldingen Mühhofen zum Sonderpreis im Pfahlbaumuseum

Der Bodenseeraum ist eine reiche Kulturlandschaft. Ob die ersten Pfahlbauten vor 6000 Jahren, die Alamannen am Bodensee, die Klöster Reichenau und St. Gallen oder Firmen wie die Zeppelinwerke - sie alle haben ihre Spuren hinterlassen. 2018 ist eine reich bebilderte Ortsgeschichte für die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen erschienen, die 10.000 Jahre Geschichte umfasst. Unter dem Titel „Uhldingen Mühlhofen - Chronik und Geschichte“ entstand unter der Federführung des Pfahlbaumuseums ein Buch zum Schmökern, das neben einem roten Faden durch die Bodensee-Geschichte am Bodensee eine Fülle spannender Geschichten, aber auch viele Interviews mit Zeitzeugen bereithält. Das 308 Seiten und 670 Bilder umfassende Buch kann nun zum Sonderpreis von 15,00 € statt 29,90 € beim Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, Strandpromenade 6 bestellt werden. Es kann zwischen Montag und Freitag zwischen 8-17 Uhr in der Museumsverwaltung abgeholt werden oder kann telefonisch unter 07556/928900 oder per E-Mail unter mail@pfahlbauten.de bestellt werden. Bestimmt ist das Buch eine gute Idee als Geschenk unterm Weihnachtsbaum – eine Menge Lesespaß, viele Bilder und gut geschriebene Geschichte, darunter sogar eine Episode mit Kinderstar Heintje, sind garantiert.