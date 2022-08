Tagung des Pfahlbaumvereins zum 100-jährigen Jubiläum

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des Pfahlbaumuseums am 1. August fand am 5./6.8. die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins für Pfahlbau- und Heimatkunde Unteruhldingen e.V. statt. Getagt wurde aus feierlichem Anlass im Welterbe der der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen. Am Freitag stand der Festvortrag auf dem Programm. Prof. Gunter Schöbel, der Direktor des Pfahlbaumuseums gab einen lebendigen Überblick über 100 Jahre Museumsgeschichte. Vor allem stellte er dar, wie es der Verein mit seinen Mitgliedern schaffte, alle Probleme und Krisen zu meistern und dafür zu sorgen, dass die Idee der Pfahlbauten auch heute noch fortlebt. Am Samstag folgte die Mitgliederversammlung. Das Bauprojekt zur Erweiterung des Freilichtmuseums, dessen Start in diesem Herbst sein soll, wurde aus Sicht des Hochbaus und der Inneninszenierung vorgestellt. Es wurde ein neuer neunköpfiger Vereinsvorstand gewählt, dem als 1. Vorsitzender Jens Lorenz sowie als 2. Vorsitzender Wolfgang Müller vorsteht. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Edgar Lamm wird die Aufgaben des Kassenwarts übernehmen. Die verdienten Vorstandsmitglieder, die nicht mehr kandierten, wurden verabschiedet, ebenso wurden langjährige Mitglieder des Vereins geehrt. Nach der Besichtigung der Jubiläumsausstellung zu 100 Jahren Museum und den Vorführungen der Experimentellen Archäologen auf dem Museumsgelände folgte ein musikalischer Gruß des Männergesangvereins Unteruhldingen, der ein eigens komponiertes Lied aus Anlass der 100-Jahrfeier vortrug. Die folgende Schiffsexkurison zu historischen Stätten am Überlinger See war eine große Freude. Die Archäologen Prof. Gunter Schöbel, Dr. Matthias Baumhauer und Peter Walter vom Pfahlbaumuseum berichteten über die Geschichte des Bodensees, ebenso Dr. Renate Ebersbach, die Leiterin der Pfahlbauarchäologie am Bodensee und Dr. Julia Goldhammer, Taucharchäologin des Landesamts für Denkmalpflege. Ein besonderes Highlight war der Vortrag von Helmut Wenk, der am Ende des Schiffsausflugs an historischer Stätte am Pfahlbaufundort von Unteruhldingen-Stollenwiesen ein überliefertes Zwiegespräch von Georg Sulger, dem Mitbegründer des Museums mit seinem Vater vortrug, das um 1873 entstand. Die Tagung war gut besucht. Der Verein dankt allen Mitgliedern für die Unterstützung und ruft zur weiteren Unterstützung auf. Jeder kann Mitglied werden. Im Pfahlbaukinderclub gibt es spannende Angebote für die Kleinsten. Der Neubau des Pfahlbaumuseums ist eine große Kraftanstrengung für den Verein und benötigt auch ihre Unterstützung. Die nächste Tagung des Pfahlbauvereins findet im Oktober 23 statt und führt den Archäologieverein auf seiner Museumsreise ins österreichische Dornbirn und nach Wittnau.